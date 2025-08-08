-- -- -- / -- -- --
تقرير بريطاني يزلزل سوق الذهب ويرفعه الى مستويا قياسية جديدة

 أحدث تقرير إخباري نشرته مجلة “فاينانشل تايمز” البريطانية أمس الخميس، اضطرابا كبيرا في سوق الذهب العالمي، أدّى الى تسجيل ارتفاعٍ جديد في الأونصة الواحدة بمقدرا 45 دولارا.

وتضمن تقرير المجلة البريطانية، خطاب صادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، أن أميركا فرضت تعرفات جمركية على الواردات من سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد، ما أدّى الى هلع في الأسواق وارتفاع سعر المعدن الأصفر الى مستويات جديدة.

وبحلول الساعة 06:24 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر 2025، إلى 3498.8 دولارًا للأوقية (أونصة)، وبزيادة مئوية قدرها 1.31%، أو ما يعادل 45.1 دولارًا.

وبحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3397.85 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 جويلية الماضي في وقت سابق من الجلسة.

