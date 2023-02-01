تقرير: تسجيل أزيد من 2 مليار دينار في معاملات الدفع عبر الهاتف النقال

خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022

كشف تقرير حديث أن قيمة المدفوعات عبر الإنترنت في الجزائر أظهرت تسجيل أزيد من 2 مليار دينار في معاملات الدفع عبر الهاتف النقال خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وأفاد آخر تقرير صادر عن مجمع المصالح الاقتصادية “جي اي مونتيك”، بأن الدفع عبر الأنترنت ارتفع بنسبة تفوق 62 بالمئة خلال سنة 2022، وسجل الدفع عبر الهاتف النقال زيادة معتبرة.

وأشار التقرير إلى ظهور نوع جديد من الدفع، وهو الدفع عبر الهاتف النقال “يشتغل رسميا في الجزائر”، ولكنه، حسب تجمع النقد الآلي، مفتوح “في المرحلة الأولى” للتعاملات داخل البنوك فقط (زبون لنفس المؤسسة المالية).

نتج عن طريقة الدفع هذه 4.185.121 معاملة دفع، بمبلغ إجمالي قدره 2,95 مليار دينار، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وبخصوص عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، فقد شهد هذا القطاع نموا بنسبة 40,57 بالمائة من إجمالي حجم المعاملات سنة 2022، مسجلا أكثر من 21,24 مليار دينار.

وبلغة الأرقام، بلغت نسبة النمو 26,14 بالمائة خلال السنة الماضية، بتسجيل 2.712.848 عملية.

وساهم في هذا النمو ارتفاع عدد أجهزة الدفع الإلكتروني التي انتقلت من 37.561 جهاز سنة 2021 إلى 46.263 جهاز شهر ديسمبر 2022، أي بنسبة قدرها 23,17 بالمائة.

هذا وقد ارتفع عدد عمليات السحب من الموزعات الآلية بنسبة 45,95 بالمائة سنة 2022، أي 128.035.361 معاملة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 2,387 مليار دينار (+ 38,10 بالمائة)، وذلك بفضل زيادة قدرها 19,22 بالمائة من حظيرة الموزعات التي بلغ عددها 3.640 موزعا نهاية السنة الماضية.

كما كشف التقرير أن قيمة المدفوعات عبر الإنترنت في الجزائر ارتفعت بنسبة تفوق 62 بالمئة خلال سنة 2022.

وأفاد آخر تقرير مجمع المصالح الاقتصادية “جي اي مونتيك”، بارتفاع معاملات الدفع عبر الأنترنت بنسبة 62.40 بالمئة بمبلغ قدر بـ 18,15 مليار دينار خلال السنة الماضية مقابل 11,17 مليار دينار سنة 2021 .

وأشار التقرير إلى أن الزيادة تشمل نشاط الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات ما بين البنوك (CIB) وتلك الخاصة بالبريد الجزائري “الذهبية” فان قيمة المعاملات عبر الإنترنت ارتفعت بثلاثة أضعاف في سنة 2022 حيث بلغت قرابة 5,42 مليار دينار.