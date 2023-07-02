تقرير حج 2023 على مكتب الرئيس تبون قريبا

عودة أول فوج من الحجاج الجزائريين وسط مؤشرات إيجابية

وصل أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى مطار هواري بومدين، يوم الأحد، قادمين من البقاع المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج لسنة 2023، وكان ضمنهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي الذي رافق أعضاء البعثة الجزائرية للوقوف على ظروف التكفل بهم.

وضم برنامج العودة لليوم الأول رحلتين باتجاه الجزائر العاصمة بمجموع 600 حاج تليهما رحلات أخرى موزعة على 9 مطارات دولية، من بينها مطارات الجنوب على غرار تمنراست، أدرار وبشار وكذا الأغواط.

ومن المنتظر أن تتضمن حقيبة وزير الشؤون الدينية والأوقاف بعد عودته إلى أرض الوطن، تقريرا أوليا حول تنظيم الحج، وذلك استعدادا لعرضه على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء المخصص لتقيّيم موسم الحج، للاطلاع على مدى تحكم البعثة الجزائرية في تنظيم الركن الخامس في الإسلام، ومعالجة النقائص في حال سجلت مع تثمين المجهودات المبذولة من طرف البعثة والوكالات السياحية المشاركة في تنظيم الموسم.

وسيتضمن التقرير حسب مصادر “الشروق”، تقيّيما شاملا حول آداء الوكالات السياحية المشاركة في تنظيم الحج، والتي تضم 45 وكالة سياحية مرخصة من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة، والذي سبق له أن حدد شروطا صارمة لتنظيم الحج، تصل إلى حد الإقصاء النهائي من تنظيم الحج والعمرة، في حال ثبت تورط الوكالات في إهمال الحجاج أو الإخلال بأحد بنود العقد الموقع بين الحاج والوكالة السياحية.

من جهته، كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، عن شروعه بداية من يوم السبت المنصرم، في تفويج وتوديع الحجاج الميامين العائدين إلى الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته، أن تنظيم عملية الحج بالنسبة للبعثة الجزائرية كان موفقا سواء داخل الفنادق بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة، وذلك من حيث استقبال الحجاج وتوفير كل ما يحتاجون إليه، وكذا الأمر داخل مخيمات عرفة أثناء النفرة من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى أو أثناء رمي الجمرات، ثم العودة إلى مكة.

وسبق للوزير يوسف بلمهدي، أن طالب أعضاء البعثة الجزائرية للحج بالتجند أكثر بالمشاعر لمساعدة الحجاج الجزائريين على أداء مناسكهم، مع التأكيد على أهمية المرافقة في تقديم الإعاشة والنقل والإسكان بالخيم.

وأوضح المسؤول ذاته، أن أعضاء البعثة حرصوا على العمل وفق الخطة التي تم وضعها لإدارة المشاعر إلى جانب احترام التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية لتيسير أداء هذا النسك، مع منح الأولوية لكبار السن وذلك تسهيلا لهم لأداء هذه الشعيرة سواء كان بعرفات أو أثناء نزولهم بمزدلفة ومنى.

كما ثمن الوزير المجهودات التي قامت بها مختلف فروع البعثة خلال المرحلة الأولى والثانية لأداء الركن الخامس للإسلام خاصة على مستوى مشعر عرفات.

للإشارة، فقد تم تسخير 665 حافلة لنقل ضيوف الرحمان إلى المشاعر منها 337 حافلة تابعة للديوان الوطني للحج والعمرة و328 للوكالات السياحية.