تقرير دافوس: الجزائر بين الدول “الرائدة” عالميا في مجال الأمن الغذائي

صنّفت الجزائر بين دول العالم الرائدة في مجال الأمن الغذائي، في تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”. حسب ما أشار إليه وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

وقال الوزير هنّي في كلمته خلال لقاء الحكومة مع الولاة يوم الخميس، إن التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، اعتبر الجزائر بين البلدان “الرائدة عالميا” في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق إنتاجها الوطني.

وجاء في التقرير، وفق ما ذكره الوزير، أنّ حصة الإنتاج الفلاحي للفرد تضاعفت في الجزائر في السنتين الأخيرتين. وأرجع الوزير ذلك إلى نجاعة النموذج الفلاحي المعتمد من طرف السلطات العمومية.

كما أشاد الوزير “بالتحوّلات التي حصلت في الجزائر منذ 2020، على مختلف الأصعدة. وهو ما يؤكد النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، الذي أدرج ضمن التزاماته الـ 54، ضرورة وضع خطة استعجالية لعصرنة الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي”.