تقرير دولي: أسعار المواد الغذائية في أعلى مستوى لها منذ 5 عقود

كشف تقرير اقتصادي لوكالة بلومبرغ الأمريكية أن أسعار المواد الغذائية عالميا ارتفعت لأعلى مستوى منذ 5 عقود.

وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء عالميا ارتفعت بنسبة 33%، في أوت الماضي، على أساس سنوي، ما يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومات خوفًا من حدوث اضطرابات نتيجة غضب الشعوب.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت تكاليف الغذاء بشكل ملموس مما كانت عليه خلال الستين عاما الماضية، وذلك وفقا لبيانات “فاو” الأخيرة عن التضخم.

وأضافت أنه من غير المرجح أن تتحسن المشكلة بسبب عدة عوامل منها جائحة كورونا والطقس القاسي وارتفاع تكاليف الشحن والأسمدة ونقص العمالة، بالإضافة إلى انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية في بعض الدول، ما يؤدي إلى عدم قدرتها على استيراد الغذاء.

وأوضحت الوكالة أن المشكلة أكثر حدة في الأسواق الناشئة، حيث تمثل تكلفة الغذاء جزء أكبر من إنفاق الأسر.

ونقلت الوكالة عن الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، كولين هندريكس، قوله إن الحكومات يمكن أن تتدخل لخفض أسعار المستهلكين لفترة من الوقت، لكنها لا تستطيع فعل ذلك إلى أجل غير مسمى.

فيما قال أليستر سميث، وهو يعمل في مجال التنمية المستدامة العالمية في جامعة وارويك في بريطانيا، إن الغذاء أغلى اليوم مما كان عليه مقارنة بالغالبية العظمى من التاريخ المسجل الحديث.

وأشار التقرير إلى أن 8.6% من الأشخاص في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، لم يتوافر لديهم ما يكفي من الطعام خلال الأسبوع السابق في استطلاع تم الانتهاء منه في 30 أوت.

ووجهت إدارة الرئيس جو بايدن بزيادة المساعدة الحكومية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط لمواجهة ارتفاع الأسعار.

كما تشهد الهند أكبر عدد من السكان الذين يعانون من سوء التغذية، وقامت الحكومة بتوزيع 20.4 مليون طن من الأرز والقمح مجاناً، حيث أنفقت (9.1 مليارات دولار) على دعم الحبوب للوصول إلى أكثر من 800 مليون شخص.

كما نفذت الدولة تدابير تجارية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار العالمية، وخفضت الحكومة الجمارك على زيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وكذلك العدس.

وفي تركيا، قال التقرير بأن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأثرت بتسارع تضخم الغذاء للشهر الرابع في أوت إلى 29%، وتحاول الحكومة السيطرة على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية من خلال التهديد بفرض غرامات على الشركات التي تبيع بأسعار مرتفعة.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الحكومات في جميع دول العالم، تدرك جيدا أن ارتفاع تكاليف الغذاء، يمكن أن تكون له عواقب سياسية وخيمة، لذلك يوجهون التجار لخفض الأسعار والتدخل في قواعد التجارة للتخفيف من التأثير على المستهلكين.

يذكر أن الجزائر هي الأخرى لم تكن في منأى عن الزيادات الحاصلة عالميا، حيث قفزت أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بشكل جنوني، كما زادت أسعار البقوليات والخضراوات وما إلى ذلك من المواد الاستهلاكية، ما شكل صدمة للمواطنين.

المصدر: وكالات