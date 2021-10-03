تقرير دولي: الجزائر البلد الإفريقي الوحيد الذي لا يعاني من المجاعة
كشفت منظمة الغذاء العالمي أن الجزائر تعد البلد الأفريقي الوحيد المستقر غذائيا ولا يعاني من المجاعة.
وأوضح آخر تقرير نشرته المنظمة، السبت، حول المجاعة في العالم أن الجزائر هو البلد الإفريقي الوحيد المُستقر غذائيا.
وصنف التقرير الدول حسب نسبة المجاعة المنتشرة بها بداية من أقل من 2.5% إلى أكثر من 35% ممثلا كل نسبة بلون معين.
وجاءت الجزائر مع الدول الزرقاء، والتي تقل فيها المجاعة عن 2,5% وهي أضعف نسبة، لتصنف بذلك مع الدول الأوروبية وكندا واستراليا وغيرها.
و جاء في تقرير المنظمة أيضا أن أكثر من 811 مليون شخص يعانون من المجاعة أغلبهم في القارة الأفريقية، فأكثر من ثُلث سكان الصومال، الكونغو، إفريقيا الوسطى وليبيريا يعانون المجاعة، حيث تتصدرت هذه الدول أسوء المؤشرات في القارة والعالم بنسبة تجاوزت 35% من السكان.
Up to 811 million people – 1 in 10 of the global population – do not get enough to eat.
WFP’s #HungerMap depicts the prevalence of undernourishment by country, providing invaluable information about the biggest single risk to global health.
🗺️➡️https://t.co/3MffY5TNAL pic.twitter.com/AWZVjRjTyp
— World Food Programme (@WFP) October 1, 2021
أما عربيا فاحتلت كل من العراق واليمن صدارة مؤشرات المجاعة بالنسبة للبلدان العربية، ثم تليها مصر والسودان والأردن و سلطنة عمان، من بعدها تونس والمغرب.