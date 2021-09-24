تقرير دولي: الجزائر الخامسة عربيا في حملة التلقيح ضد كورونا

صنف تقرير دولي الجزائر في المرتبة الخامسة عربيا في تقديم جرعات لقاح فيروس كورونا، بإجمالي 9.9 ملايين جرعة.

وحسب التقرير الذي أعدته منصة “Our World in Data” للإحصائيات، تتصدر السعودية الترتيب العربي، بحيث وصلت إلى إجمالي 41.2 مليون جرعة، يليها المغرب في المرتبة الثانية بإجمالي 38.4 مليون جرعة، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بـ 19.6 مليون جرعة، تليها مصر في المرتبة الرابعة بـ 13.8 ملايين جرعة.

وحسب المنصة، تتصدر جيبوتي ذيل قائمة الدول العربية الأقل بعدد جرعات لقاح كورونا، حيث وصل عدد الجرعات إلى إجمالي 67 ألف جرعة.