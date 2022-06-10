تقرير دولي: الجزائر ثالث أكبر منتج للنفط بإفريقيا عام 2022

كشف تقرير دولي أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة كأكبر منتج للنفط في افريقيا لعام 2022، مسبوقة بكل من نيجيريا وأنغولا.

وأوضح تقرير نشرته المنصة الاستثمارية المختصة في قطاع الطاقة “انيرجي كابيتال آند باور” أن حملات الاستكشاف والاكتشافات الجديدة التي تم إجراؤها في جميع أنحاء القارة، حددت الدول العشر الكبرى المنتجة للنفط في إفريقيا لعام 2022.

وكشف التقرير أن الجزائر تمثل ثالث أكبر منتج للنفط في عام 2022 ، وهي ملتزمة بزيادة الإنتاج بما يتجاوز مستويات ما قبل الوباء البالغة 1.3 مليون برميل يوميًا. بالنسبة لعام 2022، يبلغ الإنتاج 970 ألف برميل يوميًا، مع ما يزيد عن 12 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة – ثاني أكبر احتياطيات في القارة – تلتزم الدولة الجزائر بزيادة الاحتياطيات إلى الحد الأقصى من خلال توسيع نطاق التنقيب والاستثمار.

وأوضح التقرير أن نيجيريا جاءت في المرتبة الأولى افريقيا بـ 1.39 مليون برميل في اليوم، حيث احتفظت نيجيريا بمكانتها كأكبر منتج للنفط في إفريقيا لعام 2022، بإنتاج يقدر بنحو 1.39 مليون برميل يوميًا. وفقًا للتقديرات الحالية ، يتوقع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ذروة الإنتاج في عام 2023 ، حيث يتم الحصول على 65 ٪ من مستويات إنتاج البلاد لعام 2022 من المشاريع البحرية.

وجاءت أنغولا في المرتبة الثانية بـ 1.15 مليون برميل في اليوم، ويشير التقرير إلى أن أنغولا تلتزم بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقطاع الهيدروكربون. بالنسبة لعام 2022 ، يبلغ الإنتاج 1.15 مليون برميل يوميًا ، ومع ذلك ، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع انطلاق جولة التراخيص التي تستغرق ست سنوات في البلاد وإصلاحات السياسة العامة.

أما رابعا فقد جاءت ليبيا بـ 946 ألف برميل يوميا، على الرغم من امتلاك أكبر احتياطي نفطي في القارة عند 46.4 مليار برميل ، فقد أدى عدم الاستقرار السياسي ونقص صيانة حقول النفط إلى انخفاض الإنتاج بسرعة في ليبيا. في عام 2021 ، أنتجت البلاد حوالي 1.17 مليون برميل يوميًا. واحتلت مصر المرتبة الخامسة بـ 556440 برميل يومياً بين أكبر منتجي النفط في إفريقيا بإنتاج يقدر بنحو 556440 برميلًا يوميًا في عام 2022. مع زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية ، تتطلع البلاد إلى تحسين الاستكشاف ، مع التركيز بشكل خاص على حفر آبار جديدة.

وسادسا جمهورية الكونغوبـ 275 ألف برميل في اليوم، وقال التقرير أن الكونغو تتوقع زيادة الإنتاج بشكل مطرد مع بدء تشغيل الحقول الجديدة. بعد تطوير أول حقل للمياه العميقة في البلاد ، Moho-Bilondo ، رحبت الكونغو بزيادة الإنتاج والاهتمام المتجدد بإنتاج الحقول. بالإضافة إلى ذلك ، حصلت Zenith Energy على ترخيص مدته 25 عامًا لمواصلة تشغيل حقل نفط Tilapia في عام 2021 ، ومع زيادة عمليات الاستكشاف في جميع أنحاء البلاد ، فإن توقعات الإنتاج إيجابية.

وجاءت غابون في المرتبة السابعة 195 ألف برميل في اليوم، بعد ذروته البالغة 370 ألف برميل يوميًا في عام 1997 ، انخفض إنتاج النفط في الغابون بمستويات 2022 التي تُظهر الإنتاج اليومي عند 195 ألف برميل يوميًا. يُعزى إلى حد كبير إلى تقادم حقول النفط وقلة الاستثمار.

وفي المرتبة الثامنة غانا بـ 172 ألف برميل يوميا، تعد غانا ثامن أكبر منتج للنفط في إفريقيا. يمثل حقلا Jubilee و Tweneboa Enyenra Ntomme (TEN) أكبر المساهمين في الإنتاج ، ومع زيادة الاستثمار في الأحواض البحرية ، إلى جانب التطورات الجديدة مثل Tano Cape Three Points في المياه العميقة التي تديرها شركة Aker ، ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج بمقدار ما يصل إلى 420 ألف برميل في اليوم في عام 2023.

واحتلت غينيا الاستوائية المرتبة التاسعة بـ 88 ألف برميل في اليوم، يبلغ إنتاج غينيا الاستوائية 88 ألف برميل يوميًا لعام 2022 – وهو تراجع كبير عن مستويات عام 2021 البالغة 153 ألف برميل يوميًا. لمعالجة هذا الانخفاض ، تركز وزارة المناجم والمحروقات على تحسين الاستكشاف وبدء الإنتاج عبر الأحواض الرئيسية.

وفي المرتبة العاشرة جاءت تشاد بـ 68 ألف برميل في اليوم، ويشير التقرير إلى أن الإنتاج في تشاد كان بطيئًا ، حيث تقدر مستويات 2022 بنحو 68 ألف برميل يوميًا – بانخفاض كبير عن مستويات عام 2021 البالغة 109 آلاف برميل يوميًا. يتم الحصول على غالبية النفط الخام التشادي من حوض دوبا.