تقرير دولي: الجزائر ضمن 50 أحسن وجهة سياحية دولية لعام 2023

صنف تقرير دولي، الجزائر ضمن الـ 52 وجهة سياحية دولية التي ينصح السياح بزيارتها في سنة 2023.

ونشرت صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية، تقريرها السنوي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية وجاءت الجزائر ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023.

وجاءت صحراء تاسيلي الجزائرية في المرتبة الثالثة افريقيا والـ 22 عالميا سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى افريقيا وبعدها جاءت صحرا ناميب في جنوب افريقيا الـ 17 عالميا والثانية افريقيا.

وعربيا حلت الجزائر أولا تلتها مدينة صلالة بسلطنة عمان التي جاءت في المرتبة الـ 26 عالميا.

واحتلت مدينة لندن مقدمة الترتيب في تصنيف الصحيفة، وحلت بعدها مدينة موريوكا اليابانية ثانيا.

وعلقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين على التنصيف في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر بالقول: لست متفاجئة برؤية الجزائر في هذه القائمة، لأنني أعرف بالفعل عدد الأماكن الرائعة التي يمكن رؤيتها هنا! فكر فقط في عدد الأمريكيين الذين يمكنهم رؤيتها أيضًا من خلال رحلة مباشرة”.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن الجزائر خففت مؤخرا سياسية التأشيرات مما سيسمح باستكشاف البلاد بصورة أسهل.

وتابعت الصحيفة: “بينما يميل معظم الزوار إلى التمسك بالشمال الساحلي، الذي يحتوي على بعض من أفضل الآثار الرومانية المحفوظة في المنطقة ، فإن أكبر دولة في إفريقيا تحتوي أيضًا على أكبر منتزه وطني”.

وأضافت الصحيفة “يكاد يكون حجم طاسيلي نجير غير معروف للعالم الخارجي، ويبلغ حجمه ثمانية أضعاف حجم يلوستون. في قلب المناظر الطبيعية الشاسعة من الرمال والحجر الصحراويين تكمن كثبان وأعمدة تادرارت”.

و تابعت نيويورك تايمز “يمكن الوصول إلى هذه الحديقة الوطنية المذهلة فقط بواسطة سيارة دفع رباعي، وهي موطن لآلاف الأعمال القديمة للفنون الصخرية ، والتي تعود إلى الوقت الذي كانت فيه الصحراء عبارة عن سافانا مزدهرة ، فضلاً عن ثقافة الطوارق البدوية الحية”.