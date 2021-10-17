-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تقرير دولي: الجزائر في المرتبة الثانية مغاربيا والرابعة عربيا في سيادة القانون

الشروق أونلاين
  • 1869
  • 0
تقرير دولي: الجزائر في المرتبة الثانية مغاربيا والرابعة عربيا في سيادة القانون

احتلت الجزائر المرتبة الثانية مغاربيا والرابعة عربيا في مؤشر “سيادة القانون العالمي” لعام 2021، والذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة.

وجاءت الجزائر في المرتبة 82 عالميا من بين 139 دولة ضمها التصنيف، لتحتل المرتبة الثانية افريقيا بعد تونس، والرابعة افريقيا بعد كل من الإمارات في المرتبة 37، الأردن المرتبة 56 وتونس في المرتبة 65.

كما شمل التقرير  كل من المغرب الذي احتل المرتبة 90 عالميا ليكون بذلك في المرتبة الثالثة افريقيا والخامسة عربيا، تليه لبنان في المرتبة 104، فالسودان في المرتبة 116، ثم موريتانيا المرتبة 133 وآخر دولة عربية ضمها التصنيف كانت مصر في المرتبة 136 عالميا.

وحسب التقرير الذي تصدره مؤسسة “مشروع العدالة العالمي” (TheWorld Justice Project) فقد تقدمت الجزائر بـ 8 مراتب عن التقرير الأخير.

وكشفت المعطيات فيما يتعلق بالعوامل الثمانية التي يعتمدها المؤشر لقياس أداء سيادة القانون، تباينا في ترتيب الدول المغاربية، حيث تصدرت تونس مغاربيا على مستوى عاملي “غياب الفساد” والحقوق الأساسية”، تلتها الجزائر ثم المغرب وموريتانيا.

وبشأن عاملي “نظام الأمن” و”العدالة المدنية”، احتلت الجزائر الرتبة الأولى مغاربيا متبوعة بالمغرب ثم تونس وموريتانيا.

كما تصدرت الجزائر  أيضا عامل “العدالة الجنائية” وتلتها تونس ثم المغرب وموريتانيا، بينما تصدر المغرب الدول المغاربية في عامل “إنفاذ القوانين”، تلته تونس ثم الجزائر وموريتانيا.

كما تصدرت تونس عاملي “القيود المفروضة على السلطات الحكومية” و”انفتاح الحكومة”، ويليها المغرب ثم الجزائر وموريتانيا.

وسجل التقرير السنوي لمؤشر “سيادة القانون” تصدر الدنمارك على المستوى العالمي، واحتلت الإمارات الرتبة الأولى فيما يخص الدول العربية.

مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية تكشف شروط دخول المملكة المتحدة

الجوية الجزائرية تكشف شروط دخول المملكة المتحدة

دروس الدعم بوابة نحو الخصخصة وضرب لمجانية التعليم

دروس الدعم بوابة نحو الخصخصة وضرب لمجانية التعليم

ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة ترحمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر

ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة ترحمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر

أخبار الجزائر ليوم السبت 16 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم السبت 16 أكتوبر 2021

لعمامرة يناقش مع نظيره النيجيري تنسيق الجهود للحفاظ على وحدة الصف الإفريقي

لعمامرة يناقش مع نظيره النيجيري تنسيق الجهود للحفاظ على وحدة الصف الإفريقي

أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الأحد 17 أكتوبر 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد