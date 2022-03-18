تقرير دولي: الجزائر وجهة سياحية رائعة

أثنى تقرير روسي على الجزائر باعتبارها وجهة سياحية تزخر بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة، التي يجب تسليط الضوء عليها والتشجيع على زيارتها.

وعنون التقرير الصادر عن الصالون الدولي للسياحة والأسفار الروسي الذي شاركت فيه الجزائر كضيف شرف في طبعته الـ 28 موضوعه بـ “الجزائر وجهة رائعة” و “سياحة المغامرات في المناطق الصحراوية هي رأس الحربة للسياحة المستقبلية”.

واعتبرت المصدر ذاته أن مشاركة الجزائر في هذه الطبعة يعد فرصة لتسليط الضوء على المزايا المختلفة لهذا البلد كوجهة سياحية بامتياز.

وعرَج المقال على التنوع الطبيعي الذي تتميز به الجزائر من جبال وسواحل وحتى الحمامات والعلاج المائي بالإضافة إلى السياحة الصحراوية التي أكد التقرير أنها تعد ثروة لا تقدر بثمن.

وأوضحت الجهة ذاتها أنه بهدف زيادة الترويج للجزائر كوجهة سياحية، تم وضع استراتيجية لتحسين السياحة الوافدة في حقبة ما بعد كوفيد. وإنشاء لجنة توجيهية تشغيلية لاستئناف الأنشطة، تضم جميع الجهات الفاعلة في سلسلة السياحة.

واختار منظمو الصالون الدولي للسياحة والأسفار بالعاصمة الروسية موسكو، الجزائر لتكون ضيف شرف طبعته الـ28.

وحسب بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، صدر يوم 16 فيفري 2022، فقد حضرت مراسم افتتاح صالون موسكو عن الجزائر، المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة.

وألقت المسؤولة كلمة بالمناسبة، حول “أهمية مشاركة القطاع السياحي الجزائري في هذه التظاهرة. والمقوّمات السياحية التي تزخر بها الجزائر”.

وتأتي المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة، تدعيما للعملية الترويجية التي قامت بها الوزارة مع متعاملين ووسائل إعلام روسية شهر نوفمبر الماضي، يضيف بيان الوزارة.