تقرير دولي: الفراولة الجزائرية “جودة عالية وثروة تصديرية غير مستغلة”

حظيت الفراولة الجزائرية بإشادة واسعة من موقع “إنترناشونال سوبر ماركت نيوز” المتخصص في شؤون تجارة التجزئة والمنتجات الفلاحية، وذلك في تقرير حديث بعنوان: “فائض الفراولة في الجزائر: جودة عالية، أسعار منخفضة، وإمكانات تصديرية غير مستغلة”، حيث أبرز الموقع الجودة الاستثنائية لهذا المنتَج المحلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضعف استغلاله تجاريًا على المستوى الدولي.

وذكر التقرير أن الجزائر تنتج كميات وفيرة من الفراولة ذات الجودة العالية، بفضل المناخ المناسب والتقنيات الزراعية الحديثة، ما يجعلها من أكثر الفواكه توفرًا في السوق المحلية.

ورغم ذلك، تُباع بأسعار منخفضة لا تعكس قيمتها الحقيقية، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى نحو 170 دينارًا جزائريًا فقط (ما يعادل 0.40 يورو)، في وقت قد تصل فيه أسعار البطاطا إلى مستويات مماثلة أو أعلى.

وفرة الإنتاج وسوق محلية مشبعة

وأوضح التقرير أن هذه الظاهرة تعكس مفارقة في الديناميكية الاقتصادية للقطاع الزراعي، حيث يؤدي فائض الإنتاج وتشبع السوق إلى انخفاض الأسعار، في ظل غياب قنوات تصدير منظمة. ويستفيد المستهلك الجزائري من هذا الوضع عبر الحصول على منتج صحي وعالي الجودة بأسعار معقولة، فيما يعاني المزارعون من تدني الربحية وصعوبة تطوير مشاريعهم.

ومن أبرز العوامل التي تساهم في هذا التفاوت السعري بين الفراولة ومنتجات أخرى كالخضروات الأساسية، أشار التقرير إلى قابلية الفراولة السريعة للتلف، وضعف سلاسل التبريد والتغليف، إضافة إلى محدودية الاستهلاك المحلي، وغياب سياسة تصديرية فعّالة.

فرصة تصديرية ضائعة

وبحسب “إنترناشونال سوبر ماركت نيوز”، فإن الفراولة الجزائرية تملك من المقومات ما يجعلها منافسًا قويًا في الأسواق الدولية، خصوصًا في أوروبا، التي تشهد طلبًا متزايدًا على الفواكه الطازجة. لكن هذا الإمكان لا يزال غير مستغل بسبب:

– غياب بنية تحتية متكاملة للتصدير (نقل، تبريد، تغليف).

– ضعف التسويق الدولي والترويج للمنتج الجزائري.

– اقتصار محاولات التصدير على مبادرات فردية محدودة.

نحو تطوير استراتيجية وطنية للتصدير

ودعا التقرير إلى تبني رؤية استراتيجية لتطوير قطاع الفراولة في الجزائر، ترتكز على تعزيز الشراكات الدولية، وتوفير الحوافز المالية للمزارعين، وتطوير سلسلة التوريد اللوجستية، إلى جانب دعم التدريب في مجالات التغليف والامتثال للمعايير الدولية.

كما شدد على أن تصدير الفائض لا يتعارض مع هدف الدولة في الحفاظ على الأسعار في المتناول محليًا، بل يُعد خطوة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير مصادر دخل جديدة للمزارعين.

مستقبل واعد إذا ما تم استغلاله

وفي ختام التقرير، أكد الموقع أن الفراولة الجزائرية تمثل “ثروة غير مستغلة” يمكن أن تتحول إلى قصة نجاح زراعية، إذا ما تم دعمها عبر سياسات تصديرية ذكية واستثمارات مستدامة، بما يحقق استفادة متوازنة بين السوق المحلية والأسواق الخارجية.