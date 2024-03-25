تقرير دولي: الهيدروجين الجزائري.. بنية قوية ومصدر أمن طاقوي لأوروبا

قال تقرير دولي إن إنتاج الهيدروجين الجزائري يُعد مهمًا، بالنسبة لتحقيق أمن الطاقة في أوروبا ودول أخرى، تعلّق الجزائر عليه آمالًا كبيرة لتحقيق قيمة مضافة إلى اقتصادها، ودعم ميزانيتها.

وأفادت منصة “الطاقة” المتخصصة في أسواق الطاقة على المستويات الاقتصادية والسياسية والبيئية في تقرير لها، أنه من المتوقع خلال العام الجاري 2024 أن تبدأ الجزائر مشروعًا جديدًا في مجال إنتاج الهيدروجين مع شركات أميركية، وفق اتفاق مبدئي بين وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، و7 شركات أميركية زارت الجزائر في 23 جانفي الماضي.

ونقلت المنصة عن خبير الصناعات الغازية والهيدروجين في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، المهندس وائل حامد عبد المعطي، قوله ” إن الهيدروجين الجزائري يحظى ببنية قوية، وهي بنية نقل الغاز.”

وأضاف، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن هذه البنية تربط بين الجزائر والأسواق الأوروبية، الأمر الذي يجعلها صالحة للاستغلال في مجال تصدير الهيدروجين.

وأشار إلى إمكان تصدير إنتاج الهيدروجين الجزائري، عبر الخطوط التي تنقل الغاز الطبيعي، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات في هذا الاتجاه، أهمها إعلان الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، في مارس 2023.

وعرجت المنصة في تقريرها إلى تحضير الجزائر لإطلاق 4 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، قبل نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد إكمال دراستها من جانب أهم المراكز البحثية محليًا وعالميًا، وفق معلومات رصدتها المنصة.

وقالت إن مدير الدراسات والاستشراف في وزارة الطاقة والمناجم ميلود مجلد قد أعلن، في أكتوبر، أنه من المنتظر تعزيز إنتاج الهيدروجين الجزائري، من خلال إطلاق 4 مشروعات تجريبية لإنتاج الوقود الأخضر قبل نهاية العام الجديد.

ولفت التقرير إلى أن مشروعين من المشروعات الـ 4 سيبدأ العمل فيهما مع بداية العام، بينما المشروعان الآخران سيكونان قيد الإطلاق خلال 2024، كاشفًا أن 3 مشروعات ستطورها شركة سوناطراك الحكومية، والرابع بالشراكة مع ألمانيا.

وخلال الشهر نفسه، أعلنت الجزائر مشروعًا بقدرة 50 ميجاواط لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بمساهمة تُقدَّر بنحو 35 مليون يورو (38.3 مليون دولار أميركي) على شكل منحة ألمانية، وفق ما نشره موقع “سولارابك” المتخصص في الطاقة المتجددة.