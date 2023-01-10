تقرير دولي: شتاء أوروبا 2023 الأكثر سخونة في التاريخ

كشف تقرير دولي حديث أن شتاء أوروبا للعام 2023 هو الأكثر سخونة في التاريخ، كون دولا عديدة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة.

وبحسب ما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن عددا من الدول الأوروبية، شهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، خلال نهاية العام الماضي وبداية السنة الجارية، مقارنة بأحوال الطقس خلال نفس الفترة في الماضي.

ومع بداية عام 2023، شهدت أوروبا موجة شتوية تختلف عما اعتادت عليه حيث فرضت الإغلاق على منتجعات التزلج بسبب نقص الثلوج, وفق ما ذكرت المنظمة التي أوضحت أن عددا متزايدا من منتجعات التزلج الأوروبية, التي تقع في أماكن أقل ارتفاعا عن سطح البحر, لم تتمكن من توفير الغطاء الثلجي الكافي للزوار في ظل ظروف الطقس غير المعتادة.

و من بين الدول الأوروبية التي سجلت أكثر أيام شهر يناير الحالي سخونة في التاريخ, هولندا والدنمارك وبولندا والتشيك وبيلاروسيا ولاتفيا وليتوانيا.

و وفق ذات المنظمة, فإن درجات الحرارة خلال أول أيام العام الجديد ارتفعت إلى أكثر من 20 درجة مئوية في الكثير من الدول الأوروبية.

كذلك حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المحلية والوطنية المسجلة في شهري ديسمبر ويناير في أنحاء القارة من جنوبي إسبانيا إلى شرق وشمال أوروبا.

و قالت المنظمة أن تواتر موجات البرد والصقيع غالبا ما سيقل, وسيستمر التراجع الشديد في الغطاء الثلجي والكتل الجليدية وفترة تساقط الثلوج في الأماكن المرتفعة.