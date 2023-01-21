تقرير دولي: هذه هي الوظائف الأكثر طلبًا عربيا في 2023

كشفت تقرير دولي عن الوظائف الأكثر طلبا عربيا في 2023 والتي شهدت أعلى معدلات النمو من جانفي 2018 حتى جويلية 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشمل تقرير مؤسسة لينكند الذي جاء بعنوان “وظائف في ارتفاع” لعام 2023، الوظائف الـ 15 الأسرع نموًا على مدار السنوات الخمس الماضية في الإمارات والسعودية ومصر. لتلقي الضوء على المسارات الوظيفية التي تتوجه إليها القوى العاملة واتجاهات فرص العمل في المستقبل.

ووفقًا للتقرير هذه الوظائف الـ 5 الأسرع نموًا في كل من:

– الإمارات:

1- منسق المشاريع التجارية

2- كاتب إيداع

3- مطور أنظمة

4- أخصائي التجارة الكترونية

5- الوسيط العقاري

– السعودية:

1- أخصائي إدارة شؤون البيئة

2- أخصائي عمليات موارد بشرية

3- مطور أنظمة

4- محلل أمن معلومات

5- أخصائي الأمن السيبراني

– مصر:

1- محلل مركز عمليات أمن المعلومات

2- مستقطب مهارات فنية

3- أخصائي خدمة نجاح العملاء

4- مسؤول شراء وسائط إعلامية

5- مهندس أتمتة الاختبار