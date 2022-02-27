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الجزائر

تقرير رسمي يكشف عن آلاف الجزائريين في سجون فرنسا

الشروق أونلاين
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تقرير رسمي يكشف عن آلاف الجزائريين في سجون فرنسا

يقبع أكثر من 3 آلاف جزائري من أصل 9 آلاف مسجون أجنبي في السجون الفرنسية، مما يجعلهم يحتلون المرتبة الأولى في عدد السجناء الأجانب، حسبما كشفت عنه إحصائيات رسمية،

وأوضح تقرير لوزارة العدل الفرنسية لشهر فيفري نشرته  جريدة “لوفيغارو” أن 9793 سجين من القارة الإفريقية، يقبعون في سجونها.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدد السجناء الجزائريين بلغ 3472 سجين، أي بنسبة 56 بالمئة من اجمالي المساجين الأجانب، كما تضم السجون الفرنسية 2220 مغربيا، و1117 تونسيا، و2984 سجين من بقية البلدان الأفريقية.

وفي 1 أكتوبر 2021، أحصت إدارة السجون الفرنسية 17198 سجين أجنبي محتجز، سواء كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو محكوم عليهم، ما يمثل نسبة 25 بالمئة من العدد الإجمالي للمساجين الذي بلغ  69173 فردًا.

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التعليقات
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  • موسى

    والسبب؟

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