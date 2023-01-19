تقرير رسمي: 199 شخصا اعتنقوا الإسلام بالجزائر عام 2022

شخص ينطق بالشهادة في أحد المساجد

اعتنق 199 شخصا الإسلام في الجزائر خلال سنة 2022، حسب ما كشفته وزارة الشؤون الدينية في حصيلتها السنوية.

وحسب الحصيلة العددية للنشاطات المنجزة بعنوان سنة 2022 لوزارة الشؤون الدينية، فقد أصدرت الوزارة خلال السنة الفارطة 199 شهادة اعتناق وإثبات الإسلام، بينما صادقت على 166 شهادة خلال الفترة ذاتها.

من جهة أخرى، أشارت حصيلة الوزارة إلى تدشين 18 مسجدا فيما وضع حجر الأساس لـ 10 أخرى، إلى جانب تدشين 11 مدرسة قرآنية.

وعن نشاط الحج والعمرة، أظهرت الحصيلة تكفل الوزارة بـ 18697حاجا خلال الموسم المنصرم، أما المواطنين الذين أدروا مناسك العمرة فقد بلغ عددهم 33936 معتمر.