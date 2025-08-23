تقرير سنوي على مكتب الرئيس حول تعميم العربية بمؤسسات الدولة

هيئة بلعيد ملزمة برفعه وتضمينه مقترحات لتكريس استعمالها

ألزم المرسوم الرئاسي رقم 25-216 المؤرخ في أوت 2025، المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية، هذا الأخير بإعداد ورفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يوضّح وضعية استعمال اللغة العربية في الوزارات ومؤسسات الدولة، ويعرض آفاق تطويرها والمشاريع المقترحة لتعميمها في مختلف القطاعات.

وحدّد المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مهام الجمعية العامة للمجلس ومن أبرزها المصادقة على برنامج النشاطات ودراسة التقارير السنوية والدوريات التي ترفع إلى رئيس الجمهورية، إضافة إلى إصدار التوصيات والآراء والدراسات التي تعدها اللجان الدائمة.

كما أوكل المرسوم للجنة الدائمة لتعميم استعمال اللغة العربية في الميادين العلمية والتكنولوجية مهمة تقديم مبادرات عملية لتوسيع حضور اللغة العربية، وتنسيق الأعمال بين مختلف الهيئات، إضافة إلى استغلال البحوث والدراسات المنجزة داخل الجزائر وخارجها، وتلتزم هذه اللجنة بجمع وتحليل المؤشرات والمعطيات المرتبطة بمدى استعمال اللغة العربية في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وضبط المرسوم تنظيم اجتماعات الجمعية العامة، حيث ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة خمسة عشر يوما قبل موعد الانعقاد، مع تقليص هذا الأجل إلى 48 ساعة بالنسبة للدورات غير العادية، ولا تصح الاجتماعات إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حال غياب النصاب القانوني، تعقد الجمعية العامة بعد 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين، كما ينتخب مقرر للدورة قبل افتتاح الأشغال، وتدون المداولات في سجل رسمي يوقّعه رئيس المجلس والمقرر.

وبخصوص صلاحيات رئيس المجلس، فقد منحه المرسوم مهاما دائمة تشمل السهر على تطبيق النظام الداخلي، ورئاسة أشغال الجمعية العامة والمكتب، وضبط جداول الأعمال، وتوزيع المهام على رؤساء اللجان الدائمة وفق البرنامج المصادق عليه، كما خوّل له تمثيل المجلس لدى الهيئات الوطنية والأجنبية، وتعيين المستخدمين في حال عدم النص على طريقة أخرى لتعيينهم، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للأشغال بعد استشارة المكتب.

ويكرّس النظام الداخلي، الذي صادق عليه هذا المرسوم، دور المجلس الأعلى للغة العربية، الذي يرأسه الدكتور صالح بلعيد، كهيئة استشارية عليا تضطلع بمهام المتابعة والتقييم واقتراح الحلول الكفيلة بترسيخ استعمال اللغة العربية في مختلف المؤسسات والقطاعات، انسجاما مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في ترقية اللغة الوطنية الرسمية وتعميم حضورها في الحياة العامة والعلمية.

وتنص المادة 10 من المرسوم الرئاسي على أن الجمعية العامة تجتمع مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء منه أو بطلب من ثلثي (3/2) الأعضاء.

هذا وتسجل أغلب الوزارات والمؤسسات العمومية في السنوات الأخيرة خطوات متقدمة نحو تعميم استعمال اللغة العربية في مراسلاتها الداخلية ووثائقها الرسمية، حيث شرعت العديد من القطاعات في اعتمادها بشكل كبير في التواصل على مستوى الإدارات، ويعد هذا المسار جزءا من جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية في الحياة المؤسسية، وضمان توحيد المراسلات والوثائق الرسمية بما يعكس الهوية الوطنية ويقرّب الإدارة من المواطن.