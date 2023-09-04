تقرير صادم.. مقتل امرأة كل 3 أيام في فرنسا

نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقرير صادما أشار إلى مقتل 118 امرأة عام 2022 في فرنسا على يد أزواجهن أوطليقهن بمعدل امرأة كل 3 أيام.

وقالت صحيفة “لوبوان” الفرنسية أنه وبحسب هذا التقرير تم تسجيل فاة 118 امرأة نتيجة العنف، وهو نفس إجمالي العام السابق تقريبًا،مشيرة إلى أنه في المتوسط، تحدث جريمة قتل للنساء كل ثلاثة أيام في فرنسا.

وأشار تقرير الداخلية الفرنسية إلى زيادة حادة في محاولات القتل بين الزوجين (+45%)، مع تسجيل 366 حادثة (بما في ذلك 267 ضحية من الإناث) في عام 2022 مقارنة بـ 251 في عام 2021.

وأوضح التقرير أن الجناة في الغالب من الذكور (84٪)، من الجنسية الفرنسية، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما ولا يشاركون أو لم يعودوا يمارسون أي نشاط مهني،”

وتلخص وزارة الداخلية الفرنسية الضحايا الإناث (81%) هن في أغلب الأحيان من الجنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهن بين 30 و49 عامًا وعاطلات عن العمل.

وقال التقرير إنه ومن بين 118 حالة قتل للنساء، تعرضت 37 امرأة للعنف على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين قبل وفاتهن، وأبلغت 77 منهن الشرطة بالوقائع، وقدمت 16 منهن شكوى.

وأضاف التقرير “كان لدى أحد الضحايا إشارة تنبيه خطيرة للغاية في هاتفها يسمح بالتدخل السريع للشرطة بفضل زر مبرمج مسبقًا، وبالنسبة لاثنين آخرين، كان زوجهما أو زوجهما السابق خاضعًا للإشراف القضائي.”

وتابع التقرير”لقد أبلغت بعض النساء المقتولات بالفعل عن أعمال عنف: كانت هناك عيوب في الاستجابة القضائية، ولم تكن هناك تدابير حماية أو مراقبة كافية، وتم إغلاق عدد كبير جدًا من الشكاوى دون متابعة.”