تقرير: صفقة سوناطراك مع ألمانيا تتصدر أكبر صفقات الغاز العربية في جويلية

برزت أول صفقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من الجزائر إلى ألمانيا ضمن قائمة أكبر صفقات الغاز العربية خلال شهر جويلية 2026، في خطوة تعزز مكانة سوناطراك موردًا رئيسًا للغاز الطبيعي المسال وتفتح مسارًا تصديريًا جديدًا نحو أكبر اقتصاد أوروبي، وفق تقرير شهري نشرته منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح التقرير أن سوناطراك سلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا عبر محطة إعادة التغويز العائمة “ويلهامشافن 1″، بعد تحميلها من مركب تسييل الغاز “جي إل 2 زاد” ببطيوة، ونقلها بواسطة ناقلة الغاز المسال “تسالة” المملوكة للشركة الجزائرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز منذ تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة العالمية، وهو ما يعزز أهمية الموردين البديلين.

وأكدت سوناطراك، أن العملية تعكس مرونتها التجارية وقدرتها على الاستفادة من تطورات سوق الغاز العالمية، مع مواصلة توسيع حضورها في الأسواق الأوروبية، مستفيدة من ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الجزائر.

كما جددت الشركة عزمها على تطوير صادراتها إلى السوق الألمانية، بما يدعم أمن الطاقة الأوروبي ويعزز مكانة الجزائر بين أبرز موردي الغاز الطبيعي والغاز المسال إلى القارة.

وضمّت قائمة أكبر صفقات الغاز العربية خلال شهر جويلية أيضًا اتفاقيات ومشروعات في كل من قطر، وقبرص، والسعودية، والإمارات، شملت تطوير حقول غاز بحرية، ومشروعات للغاز غير التقليدي، وصفقات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب استثمارات جديدة في قطاع الغاز.