تقرير عبري يكشف ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي من أنفاق حماس

كشف تقرير بثته القناة 12 العبرية، الأربعاء، ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي من أنفاق حماس منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 عن مصادر أمنية، أن جيش الاحتلال حقق تقدما محدودا في عملية تدمير شبكة الأنفاق التي أنشأتها حركة حماس في قطاع غزة، حيث لم يتمكن من تدميرها بالكامل، ولم يلمس منها إلا 25 بالمئة، أما الجزء الأكبر من الشبكة المعقدة فلا يزال قائما.

وتشير المصادر ذاتها إلى وجود عدد من الأنفاق الخاصة بالتهريب بين مصر وغزة، معتبرة أن هذه الأنفاق تعد تحديا أمنيا متجددا، لا سيما في ظل صعوبة تتبعها أو تدميرها بالكامل.

من جانبها قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن إسرائيل ترفض سحب قواتها من ممر فيلادلفيا الحدودي جنوب قطاع غزة، رغم تحذيرات من خبراء أمنيين أشاروا إلى أن الوجود العسكري في هذه المنطقة لا يكفل بالضرورة وقف عمليات التهريب أو تحجيم نشاطات حماس”.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر، وقال إنه سيستمر في ضرب القطاع وفرض الحصار إلى غاية تدمير قدرات حماس التحتية ومنعها من إعادة بناء قوتها.

وفي شهر مارس الماضي أكد مسؤول عسكري سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن هزيمة حركة حماس غير ممكنة على الإطلاق بسبب عودتها لحجمها الطبيعي وتواجد عشرات الآلاف من مقاتليها في مدينة الأنفاق تحت الأرض، وأيضا لعدم الوثوق بقرارات ترامب المتغيرة باستمرار.

وفي أقوى انتقاد لقادة الحرب الصهاينة، قال اللواء السابق احتياط إسحاق بريك، في تصريحات إعلامية: “كما لم نتمكن من هزيمة حماس بعد نحو عام وأربعة أشهر من القتال، فلن نتمكن من هزيمتها هذه المرة أيضا.. الجيش الإسرائيلي والدولة سينهاران من الداخل هي مسألة وقت فقط”.

وأضاف: “النتيجة المؤسفة لقرار نتنياهو عودة الحرب على غزة ستكون موت الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا يعيشون في الأنفاق، وبطبيعة الحال، سيكون هناك العديد من الضحايا في صفوف قواتنا، ولن يقف العالم صامتا، بل سيعلن عنا بقوة أكبر أننا مجرمو حرب”.

يطلق الإعلام العبري على الأنفاق ”مترو حماس” الذي يُرعب جيش الاحتلال ويدفعه في كل مرة لارتكاب مجازر في حق سكان غزة لأنه يعتبرها سلاحا استراتيجيا قويا.