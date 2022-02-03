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تقرير عن الفصل العنصري ضد الفلسطينيين يهز إسرائيل

الشروق أونلاين
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تقرير عن الفصل العنصري ضد الفلسطينيين يهز إسرائيل

هزّ تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” عن الفصل العنصري، إسرائيل، متهما إياها بارتكاب جرائم ضد الانسانية في حق الشعب الفلسطيني. 

ودعت “أمنستي” المجتمع الدولي إلى مسائلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي  بسبب ارتكابها “جريمة الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين، و“جرائم ضد الإنسانية” وعمليات قتل غير مشروعة.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير شامل لها، نشرته بعد عقدها مؤتمرا صحافيا في القدس إنه ينبغي مساءلة سلطات الاحتلال على ارتكاب “جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”، مشيرة إلى أن تقريرها يكشف بالتفصيل كيف أن إسرائيل “تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه”.

وقالت المنظمة في ملخص تقريرها أنها أثبتت من خلال تقريرها أن إسرائيل فرضت نظاما من القمع والهيمنة على الفلسطينين وطبقت العزلة والتفرقة الممنهجة.

ودعت المنظمة مجلس الأمن لفرض عقوبات على المسؤولين الاسرائيلين  ومحاكمة مرتكبي جريمة الفصل العنصري وغيرها من الجرائم الموثقة بموجب القانون الدولي وإحالة الوضع برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم.

وجاء تقرير منظمة العفو الدولية في 29 صفحة، وتم إعداده خلال 4 سنوات من جويلية 2017 إلى غاية نوفمبر 2021، وعالج عدة قضايا منها الفصل العنصري، تعمد قمع الفلسطينيين والهيمنة عليهم، استخدام الحكم العسكري للسيطرة ونزع الملكية، الحرمان من القومية والإقامة والحياة الأسرية، أعمال القتل غير المشروعة وغيرها.

وخلص التقرير إلى أن إسرائيل أنشأت نظاما رسميا مؤسسيا يقوم على القمع الممنهج للفلسطيينن وهي أفعال ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية”.

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