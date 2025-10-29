تقرير لـ”ديلويت” يُرجح تأثير الرسوم الجمركية على صناعة النفط في أمريكا

كشف تقرير صادر عن مؤسسة “ديلويت”، على توقعات كبيرة بارتفاع تكلفة انتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال تعطيل سلاسل التوريد، وإضعاف زخم الاستثمار في هذا القطاع انطلاقا من عام 2026، مقارنة بما هي عليه الآن.

ورجّح التقرير الذي نقلته “وكالة رويترز للأنباء” أن ترتفع تكاليف المواد والخدمات عبر سلسلة القيمة بنسبة تتراوح بين 04% و40%، ما قد يضغط على هوامش أرباح الصناعة وذلك نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم، خصوصا تلك المرتبطة بقطاع الطاقة الأمريكي.

وقد يؤدي التضخم وعدم اليقين المالي الناجم عن الرسوم الجمركية وفقا لذات المؤسسة، إلى تأجيل قرارات الاستثمار النهائية ومشاريع الحقول البحرية التي تزيد قيمتها على 50 مليار دولار إلى عام 2026 أو ما بعده.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن استقطاب استثمارات نفطية ضخمة الى أمريكا خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث وافقت اليابان على استثمار 550 مليار دولار في مشاريع أميركية، منها خط أنابيب غاز في ألاسكا وموقع تصدير بقيمة 44 مليار دولار، كما تعهّدت كوريا الجنوبية بشراء طاقة أميركية بقيمة تقارب 100 مليار دولار، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن التزامه بإنفاق نحو 750 مليار دولار لشراء الطاقة الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراته إلى الولايات المتحدة.