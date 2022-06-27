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العالم

تقرير للأمم المتحدة: المغرب بين “كبار” مصدري المخدرات في العالم

الشروق أونلاين
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تقرير للأمم المتحدة: المغرب بين “كبار” مصدري المخدرات في العالم
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زراعة القنب في المغرب

يظهر اسم المغرب كثيرا في التقرير السنوي الأخير لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، حول زراعة وتصنيع وترويج المخدرات حول العالم.

فحسب ما جاء في التقرير الخاص بالعام 2021، فإنّ المغرب على سبيل المثال، هو أكبر مصدر للقنب المعالج في العالم، متفوّقا على دول أكبر مساحة كالهند، وأخرى تعرف انفلاتا أمنيا كأفغانستان.

المغرب أكبر مصدر للقنب المعالج في العالم

المغرب هو أيضا سادس أكبر مصدر لحشيش القنب (غير المعالج) في العالم، بعد الولايات المتحدة، باراغواي، كولومبيا، الهند، ونيجيريا.

ويتجاوز إنتاج إسبانيا المجاورة، ما تنتجه المغرب سنويا من القنب المعالج، لكن معظم منتوج الدولة الأوروبية يوجّه إلى الاستهلاك الداخلي، فيما تصدّر المغرب مخدراتها إلى دول أخرى، على غرار الجزائر.

وقد وصلت المساحات المزروعة بالقنب في المغرب إلى 21 ألف هكتار في 2019، حسب ما ذكره التقرير ذاته.

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