-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أحوال الطقس: أمطار غزيرة ورياح قوية في هذه الولايات
العالم

تقرير: مافيا المخدرات المغربية تهدّد أوروبا

الشروق أونلاين
  • 860
  • 0
تقرير: مافيا المخدرات المغربية تهدّد أوروبا
أرشيف
شرطي هولندي

حذّر تقرير حديث للمعهد الإفريقي للدراسات الأمنية، من تنامي تهديدات مافيا المخدرات المغربية في أوروبا ودول شمال إفريقيا.

فكارتل المخدرات المغربي الذي أصبح يعرف باسم “موكرو مافيا”، يسيطر على ثلث سوق ترويج الكوكايين في أوروبا، حسب ما ذكره التقرير.

ويعتمد نشاط هذه المافيا على فساد المسؤولين السياسيين. لتسهيل عمليات تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية ومزارع القنب في المغرب إلى موانئ هولندا وبلجيكا.

ويدفع المهرّبون رشاوى تصل إلى 100 ألف يورو، لعمال نقل الحاويات في موانئ أنتويرب وروتردام الهولندية، لتجنب رقابة الشرطة والجمارك.

كما تحوّلت بلجيكا وهولندا إلى مركز لتبييض أموال المافيا المغربية، سواء عن طريق شراء الماس في أنتويرب، أو العقارات في الأراضي البلجيكية.

كما تلجأ “موكرو مافيا” إلى العنف لتوسيع نطاق سيطرتها على سوق الكوكايين. حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في العقد الماضي، جراء أعمال عنف بين المافيا المغربية ومهربي المخدرات البلجيكيين. 

مقالات ذات صلة
“نزلة برد” تلغي زيارة محمد السادس إلى السنغال

“نزلة برد” تلغي زيارة محمد السادس إلى السنغال

رئيس أوكرانيا: لم ننم منذ بدأت الحرب

رئيس أوكرانيا: لم ننم منذ بدأت الحرب

بعد تراجع عدد سكانها.. الصين تمنح هذه الحوافز للأزواج الجدد

بعد تراجع عدد سكانها.. الصين تمنح هذه الحوافز للأزواج الجدد

فصل الصحفي المغربي رشيد مباركي من العمل بقناة فرنسية

فصل الصحفي المغربي رشيد مباركي من العمل بقناة فرنسية

إيطاليا تعلن مضاعفة حجم دعمها للاجئين الصحراويين

إيطاليا تعلن مضاعفة حجم دعمها للاجئين الصحراويين

3 حبات طماطم لكل مواطن… متاجر بريطانية تفرض قيودا على شراء الخضروات

3 حبات طماطم لكل مواطن… متاجر بريطانية تفرض قيودا على شراء الخضروات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد