تقرير: مافيا المخدرات المغربية تهدّد أوروبا

حذّر تقرير حديث للمعهد الإفريقي للدراسات الأمنية، من تنامي تهديدات مافيا المخدرات المغربية في أوروبا ودول شمال إفريقيا.

فكارتل المخدرات المغربي الذي أصبح يعرف باسم “موكرو مافيا”، يسيطر على ثلث سوق ترويج الكوكايين في أوروبا، حسب ما ذكره التقرير.

ويعتمد نشاط هذه المافيا على فساد المسؤولين السياسيين. لتسهيل عمليات تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية ومزارع القنب في المغرب إلى موانئ هولندا وبلجيكا.

ويدفع المهرّبون رشاوى تصل إلى 100 ألف يورو، لعمال نقل الحاويات في موانئ أنتويرب وروتردام الهولندية، لتجنب رقابة الشرطة والجمارك.

كما تحوّلت بلجيكا وهولندا إلى مركز لتبييض أموال المافيا المغربية، سواء عن طريق شراء الماس في أنتويرب، أو العقارات في الأراضي البلجيكية.

كما تلجأ “موكرو مافيا” إلى العنف لتوسيع نطاق سيطرتها على سوق الكوكايين. حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في العقد الماضي، جراء أعمال عنف بين المافيا المغربية ومهربي المخدرات البلجيكيين.