تقرير مفصل عن وضعية تخصصات العلوم الطبية قريبا

إضراب طلبة قسنطينة في أسبوعه الخامس

سيرفع الاتحاد العام الطلابي الحر تقريرا مفصلا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عن وضعية تخصصات العلوم الطبية في الجزائر، ولاسيما بعد دخول طلبة طب الأسنان بقسنطينة الأسبوع الخامس من الإضراب، فيما ينذر الوضع بالانفجار في باقي كليات الطب، نظرا للمشاكل المتراكمة الذي يعاني منها الطلبة منذ بداية الموسم الجامعي الجاري.

الطلابي الحر: نحضّر لتنسيقية وطنية لتبليغ الوصاية بكافة المشاكل

وكشف الأمين العام للتنظيم، محمد زمولي، في تصريح لـ”الشروق” عن التحضير لتشكيل تنسيقية وطنية للعلوم الطبية عبر مختلف الجامعات، من أجل رفع تقارير للوصاية بخصوص المشاكل التي يتخبط فيها طلبة العلوم الطبية على اختلاف تخصصاتهم من الطب إلى الصيدلة وطب الأسنان، والمتعلقة أساسا بالتكوين والتحصيل البيداغوجي للطلبة الذين يشكلون الحجر الأساس لقطاع الصحة في الجزائر.

ولفت إلى أن مشكلة طلبة طب الأسنان بقسنطينة ما هي إلا عينة عن المشاكل المتراكمة لطلبة العلوم الطبية، حيث دخل إضرابهم أسبوعه الخامس دون وجود أي بوادر للنظر في مطالبهم، والمتعلقة أساسا -يقول محدثنا- بقصور التكوين النظري والتطبيقي الذي يمكّن خريجي الكلية من الدخول الفعال في قطاع الصحة والتمرس في المجال، وهو ما دفع الطلبة للدخول في حركات احتجاجية منذ تاريخ 9 جانفي المنصرم للتنديد بالواقع الذي آل إليه تخصص طب الأسنان.

وأكد زمولي على أن العلوم الطبية في الجامعة الجزائرية تعيش حالة من الإهمال والتي لا تعكس أهمية هذه التخصصات سواء تخصص الطب أو الصيدلة أو جراحة الأسنان، إذ أن الطلبة يعانون من عدة مشاكل متراكمة منذ عقود على غرار انعدام الهياكل والاكتظاظ، وعدم توفير الإمكانيات الخاصة بالمخابر والتي يقتنيها الطلبة من مالهم الخاص في أغلب الأحيان، ولفت ذات المتحدث إلى عدم تحيين البرامج والمقررات الدراسية منذ التسعينيات، متسائلا فيما يكمن الخلل: هل في المجالس العلمية أم الأساتذة؟

وأشار ممثل الطلابي الحر إلى قضية التربصات الخاصة بطلبة الطب عبر المستشفيات الجامعية والتي لا تلبي الأهداف البيداغوجية المحددة، بالإضافة إلى حرمان طلبة الطب من الزيادة في المنحة مثل باقي الطلبة والتي تبقى ثابتة في مبلغ 4 آلاف دينار جزائري طيلة مسار التكوين، مع غياب تام – يضيف – لمنحة العدوى وعدم تحيين قيمتها منذ الثمانينات والتي تبلغ 2000 دج طيلة فترة التربص التي يواجه فيها الطالب المرضى وخطر العدوى في المصالح الاستشفائية، وهو ما يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وتشخيص سليم ودقيق لمشاكل طلبة العلوم الطبية، على حد تعبيره.