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دعا البرلمان للتدخل من أجل إلغاء المشروع..

تقرير نيجيري: أنبوب الغاز مع المغرب سياسي وبدون جدوى اقتصادية

حورية عياري
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تقرير نيجيري: أنبوب الغاز مع المغرب سياسي وبدون جدوى اقتصادية
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أوصى تقرير نيجيري نقلا عن المحلل الاستراتيجي المتخصص في مجال الطاقة دان دي كونلي بضرورة وقف مشروع انبوب الغاز النيجري المغربي، باعتباره إهدارا صريحا لأموال مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ومواردها، كما أن تكاليفه لا تتناسب مع العوائد المنشودة منه.
وقال دان دي كونلي في مقال بموقع “نايراميتريكس”، إن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري سياسي، وليست له قيمة اقتصادية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها صناعة الغاز النيجيرية، مشيرا أنه مشروع لم يخضع للمعايير التقنية والمالية الملائمة، كما لم تُراعَ فيه الاعتبارات البيئية، وإنه لا يمكن أن تكون هناك رؤية واضحة فيما يتعلق بتمويل المشروع و”سيكون جيدًا بالنسبة إلينا أن نرى نتائح الدراسات الاقتصادية التي أجرتها أي من بنوك الاستثمار الرائدة في العالم، أو حتى أي من الخبراء الاستشاريين بشأنه”.
وأوصى بأنه “من الجيد بالنسبة إلينا أن نفحص كافة الاتفاقيات ذات الصلة، المُبرمة بين نيجيريا وجميع الدول المعنية، التي سيمر خط الأنبوب عبر مياهها، وصولاً إلى المغرب”، وأنه في حال لم يبادر المساهمون في شركة النفط النيجيرية إلى وقف المشروع فينبغي أن تسارع الجمعية الوطنية (البرلمان النيجيري) باتخاذ تلك الخطوة، لأن المشروع بدون جدوى.

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