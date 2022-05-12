تقرير: 3 دول عربية تواجه مخاطر الاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار

تواجه 3 دول عربية مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية على المستوى الدولي. حسب ما حذّر منه تقرير حديث.

وحسب ماجاء في تقرير لشركة “Verisk Maplecroft” لمراقبة المخاطر السياسية، تواجه كلّ من مصر ولبنان وتونس، مخاطر اجتماعية بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغذاء والطاقة.

وأدّت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع قياسي لأسعار المواد الغذائية. كما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حادّ أيضا.

“ومع عدم وجود حلّ للصراع في الأفق، ستستمرّ التكلفة العالمية لأزمة المعيشة في العام 2023″، يضيف التقرير.