تقريٍر إسباني: المخابرات تتحرك لحماية هواتف المسؤولين من بيغاسوس المغربي

قالت صحيفة إسبانية إن جهاز الاستخبارات وزع دليلا على المسؤولين الكبار في البلاد لتجنب التجسس على هواتفهم بعد فضيحة برنامج “بيغاسوس” الذي استخدمه النظام المغربي لابتزازهم.

وأشارت “إلدياريو” إلى أن الخطوة تأتي في ظل الاتهامات للمغرب بالتجسس على المسؤولين الإسبان وعلى رأسهم رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز.

وتقول الصحيفة إن الشكوك حول الدور المظلم لأجهزة التجسس القوية للمغرب في إسبانيا، تتزايد، مشيرة أن خطوة الاستخبارات دليل على ذلك.

وقالت الصحيفة إنه بعد فضيحة بيغاسوس والاعتداء على الهاتف المحمول لرئيس الحكومة والوزيرين فرناندو غراندي مارلاسكا ومارغريتا روبلز، وزع الجهاز دليلا مفيدا لتجنب التدخلات الجديدة في الأجهزة التي يستخدمها كبار المسؤولين الذين يتعاملون مع المعلومات “الحساسة” أو تؤثر على الأمن القومي.

وتأتي خطوة الاستخبارات الإسبانية رغم أنه في جوان الماضي استبعدت الاستخبارات الإسبانية “سرقة” الرباط لمعلومات حساسة من هاتف سانشيز وابتزازه بها لدفع إسبانيا لتغيير تاريخي في موقفها بخصوص قضية الصحراء الغربية، وفق ما نقلت “إلكونفيدناشال”.

ويرفض الجهاز في حديثه للصحيفة أن التغيير أحادي الجانب لموقف حكومة إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء الغربية كان مدفوعا بالابتزاز من قبل الرباط.

وقالت الصحيفة إن أجهزة الاستخبارات أكدت أنها “لم ترتكب” أي خطأ أمني في مراقبة هاتف رئيس الحكومة وبعض الشخصيات التي تعرضت للتجسس عبر برنامج “بيغاسوس” التابع لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية.

وفي جويلية من عام 2021، كشف تحقيق موسع أجراه أكثر من 80 صحفيا في عشر دول أن برنامج بيغاسوس استُخدم ضد 50 ألف شخص على الأقل حول العالم.

وكانت المعلومات قد سربت بادئ الأمر إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية الفرنسية اللتين أبلغتا بها أكثر من عشر مؤسسات إعلامية.

ووجهت اتهامات خصوصا إلى المغرب بشراء البرنامج من مجموعة “أن.اس.او” الإسرائيلية وباستخدام أجهزته الاستخبارية “بيغاسوس” للتجسس.