تقصير وتهاون أعوان الأمن وراء اعتداء إقامة بودواو

وكيل الجمهورية يكشف نتائج التحقيقات الأولية

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو، الثلاثاء، تفاصيل الاعتداء على الطالبات الجامعيات، بإقامة شنوي عائشة، والذي راحت ضحيته 4 طالبات جامعيات، إذ أكد أن التحريات الأولية كشفت تقصيرا وتهاونا من قبل بعض أعوان الأمن والحراسة.

وأكد وكيل الجمهورية أن التحقيقات أظهرت مغادرة أحد الأعوان مكان عمله نحو منزله، كما أن عون الأمن الذي كان مكلفا الحراسة بالقرب من الموقع الذي دخل منه المشتبه فيه لم يكن متواجدا في مكانه، مما سهل له ارتكاب هذا العمل الإجرامي الشنيع.

بينت التحريات عدم وجود أي صلة بين المشتبه فيه وأي شخص آخر داخل الحرم الجامعي. وأن فعله الإجرامي تم بصفة فردية ومنعزلة، إذ قال ممثل الحق العام إن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 25 فيفري، على الساعة 11 و20 دقيقة مساء. أين قام شخص والذي يعمل كبناء في ورشة بناء محاذية للإقامة الجامعية والذي يبلغ من العمر 31 سنة. بتسلق الجدار الفاصل بين الورشة والإقامة الجامعية.

وتسلل إلى الجناح “س” الذي تقيم فيه الطالبات الأربع، وصعد إلى غاية الطابق الثالث، وهناك قطع التيار الكهربائي في هذا الرواق وتهجم على إحدى الغرف التي كانت تتواجد بها طالبتان جامعيتان، واعتدى عليهما بواسطة سلاح أبيض يتمثل في مطرقة.

وبعدها صعد إلى الطابق الرابع أين التقى على مستوى الأدراج المؤدية إلى هذا الطابق بطالبتين أخريين، واعتدى عليهما بنفس الطريقة وبنفس السلاح الأبيض المتمثل في مطرقة.

وبعد تعالي صراخ الطالبات، لاذ بالفرار ليتم اعتراض طريقه وإيقافه من قبل أعوان الأمن والحراسة للإقامة الجامعية، ليتم تقديم أطراف القضية أمام النيابة أمس الثلاثاء، وبعد سماعهم واستجوابهم، تمت إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق، لمتابعة المتهم الرئيسي بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأودع الحبس المؤقت وتمت متابعة متهمين اثنين من أعوان الأمن والحراسة بجنحة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، مع التماس إصدار أوامر إيداع ضدهما.