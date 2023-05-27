تقلبات جوية.. إجراءات لفائدة البحرية بميناء خميستي

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بدني، عن اتخاذ إجراءات لفائدة بحرية ميناء خميستي الذي تضرر جراء التقلبات الجوية المسجلة بولاية تيبازة.

وأوضح بدني، الجمعة، في تصريح صحفي أدلى به عقب زيارته رفقة والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، لميناء خميستي للاطلاع على حجم الاضرار، أن مصالحه بصدد “تقييم الوضع الأولي كإجراء مستعجل (على المدى القريب) وذلك بإحصاء دقيق لحجم الخسائر لجميع البحرية المتضررين حالة بحالة”.

وأشار الى أن “السلطات الولائية تعكف من جهتها على تطهير الميناء و رفع الأتربة وفتح الطرقات من خلال إزالة أكوام النفايات وسحب سفن الصيد قبل اتخاذ قرارات مناسبة وبفعالية”.

وقال الوزير الذي استمع لأبرز انشغالات البحرية بميناء خميستي, أنه “يتوجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا بسبب انجراف التربة وجريان المياه فضلا عن مضاعفة المجهودات في سير أشغال مشروع إزالة الأتربة من حوض الميناء”.

ويحصي ملجأ الصيد البحري لمدينة خميستي نحو 250 وحدة صيد بحري، أغلبها مهن صغرى.