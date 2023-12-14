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الجزائر

تقلبات جوية.. إنقاذ 7 أشخاص حاصرتهم مياه وادي تليلات بوهران

الشروق أونلاين
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تقلبات جوية.. إنقاذ 7 أشخاص حاصرتهم مياه وادي تليلات بوهران
أرشيف

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الوضعية عبر الولايات اثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها الخميس، أن وحداها تمكنت من إنقاذ 07 أشخاص كانوا على متن 04 سيارات حاصرتهم مياه واد تليلات بالطريق الوطني رقم 04 بولاية وهران.

كما أوضحت أن حداتها المختصة قامت بعملية امتصاص مياه الأمطار داخل المحطة البرية بوهران وكذا داخل منزل بالمكان المسمى بقعة فلبتة بولاية الشلف.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية سقوط الحجارة من شرفة الطابق الثاني لعمارة متكونة من 5 طوابق على سيارة سياحية بلدية سيدي امحمد  بالعاصمة.

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