تقلبات جوية.. ارتفاع منسوب المياه عبر عدة بلديات بالمسيلة

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحالة العامة المتعلقة الاضطرابات الجوية بولاية المسيلة والتي تسببت في حدوث فياضات وارتفاع منسوب المياه في عدة بلديات.

وأوضحت مصالح الحماية أن مصالحها تدخلت عبر عدة بلديات بعد ارتفاع منسوب المياه:

1- بلدية عين الملح:

– عملية امتصاص المياه من شارع بحي البساتين منسوب المياه حوالى 30 سم.

– ارتفاع منسوب مياه واد قزميرة حوالي 40 سم .

– ارتفاع منسوب مياه واد الزبارة حوالي 40 سم .

– ارتفاع منسوب مياه واد بلسع بوسط المدينة حوالي 50 سم

– معاينة أحياء رأس العين، وسط المدينة

– ارتفاع منسوب مياه واد اليمون 90سم.

2- بلدية محمد بوضياف:

-عملية امتصاص لمنزلين بحي القرية (وسط المدينة) منسوب المياه حوالي 50 سم.

-معاينة أحياء المدينة ارتفاع منسوب مياه واد صافية.