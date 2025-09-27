تقلبات جوية.. انتشال جثة طفل والبحث عن شخصين جرفتهما السيول بالجلفة

تواصل مصالح الحماية المدنية بالجلفة، عملية البحث عن شخصين جرفتهما سيول وادي “فريطيس”، ببلدية مسعد فيما تمكنت قبلها من انتشال جثة طفل جرفته السيول عقب حادث انقلاب سيارة ببلدية عين معبد.

كشفت الحماية المدنية في بيان لها، السبتن أن وحداتها تمكنت من العثور على الطفل المفقود بالواد “عين عرعور بعين معبد” بالجلفة، الذي جرفته المياه عقب حادث انقلاب سيارة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، السبت، أن العملية دامت أكثر من 13 ساعة، وتم تسخير كافة المعدات والوسائل اللازمة للتدخل من مادية وبشرية بتعداد 100 عون بمختلف الرتب.

كما تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بمسعد والمركز المتقدم مدعم باسعافات الوحدة الثانوية بفيض البطمة في حدود الساعة 00سا50د لأجل نداء مفاده وجود شخصين جرفتهما سيول واد “فريطيس” كانا على متن سيارة من نوع “رونو نيفادا” تحمل ترقيم ولاية المسيلة، على مستوى الطريق الوطني رقم 89 الرابط بين مسعد وفيض البطمة.

ولا تزال عملية البحث جارية بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية.