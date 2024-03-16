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اقتصاد

تقلبات جوية.. بدء صرف منحة للفلاحين المتضررين عبر 7 ولايات  

الشروق أونلاين
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تقلبات جوية.. بدء صرف منحة للفلاحين المتضررين عبر 7 ولايات  

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن بداية عملية التكفل، بالمتضررين من التقلبات المناخية الأخيرة، عن طريق شبكته وبواسطة صندوق الضمانات ضد الكوارث الطبيعية.

وأكد الصندوق في بيان له أنه “طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، باشر الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي التكفل بالمتضررين من التقلبات المناخية الأخيرة, عن طريق شبكته وبواسطة صندوق الضمانات ضد الكوارث الطبيعية”.

وأوضح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أنه تم “مساء الخميس اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ ذلك على مستوى الصناديق الجهوية المتواجدة ببجاية، تيزي وزو، سطيف، جيجل، سكيكدة، ميلة وقسنطينة”.

وتم القيام بتحويلات مصرفية وتقديم صكوك مما ساهم بالتعجيل في عملية الدعم وكذا توفير المساعدة السريعة للمتضررين.

وأبرز البيان أن “الموارد المستعملة تهدف الى التقليل من الأثر السلبي والعواقب الناتجة عن هذه التقلبات المناخية، لاسيما في القطاع الفلاحي أين تكبدت عدة مستثمرات خسائر جسيمة”.

وللتذكير فإنه خلال مجلس الوزراء المنعقد في 10 مارس الجاري، أمر رئيس الجمهورية، بخصوص الفلاحين المتضررين من الفيضانات التي مست سبع ولايات عبر الوطن بصرف منحة مالية قدرها 50 ألف دج, خلال شهر رمضان, “في مدة  أسبوع على أقصى تقدير”، على ان يتم تعويض الفلاحين من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

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