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نشرية خاصة: أمطار وثلوج عبر عدة ولايات
الجزائر

تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة

الشروق أونلاين
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تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة

كشفت قيادة الدرك الوطني، الإثنين، عن قائمة الطرق المقطوعة عبر عدة ولايات بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من الولايات.

وأفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “طريقي”أن الطرق المقطوعة عبر الولايات هي:

1- تيزي وزو: 

-الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول  بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- البويرة:

 الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3-باتنة:

 الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بلدية إشمول ولاية باتنة وبلدية بوحمامة ولاية خنشلة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

4- معسكر:

 الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

5- غليزان:

 الطريق الولائي رقم 52 على مستوى دوار الصالحية بلدية بني زنطيس مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه .

6- عنابة:

 الطريق الولائي رقم 57 على مستوى جسر برقوقة ومفترق الطرق قرية الزقع بلدية شط بسبب ارتفاع منسوب المياه.

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