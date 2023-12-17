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الجزائر

تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة عبر 3 ولايات

الشروق أونلاين
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تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة عبر 3 ولايات

كشفت قيادة الدرك الوطني، الأحد، عن قائمة الطرق المقطوعة عبر عدة ولايات بسبب تراكم الثلوج والأمطار الغزيرة.

وأفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “طريقي”أن الطرق المقطوعة عبر الولايات هي:

1- تيزي وزو: 

-الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن ،مغلق بسبب  تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول  بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2-البويرة:

– الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكويلال بلدية الصحاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق  بسبب تراكم الثلوج.

3-معسكر:

الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين و المحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية ، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

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