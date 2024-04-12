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تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة عبر ولايتين

الشروق أونلاين
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تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة عبر ولايتين
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كشفت قيادة الدرك الوطني، الجمعة، عن قائمة الطرق المقطوعة عبر عدة ولايات بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه عقب التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ”طريقي” أن الطرق المقطوعة عبر الولايات هي:

1- تيزي وزو:

–  الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول  بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

– الطريق الولائي رقم 100 الرابط بين بلديتي واضية و بني دوالة على مستوى قرية تاقمونت، مغلق بسبب  إنجراف و إنهيار الطريق.

2- البويرة:

 -الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة  و إيكوكار بلدية بشلول ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

 -الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بعين الزبدة بلدية أغبالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

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