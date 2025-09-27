-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة عبر 4 ولايات

الشروق أونلاين
من صفحة "طريقي"
جانب من تدخلات الدرك الوطني

نشرت مصالح الدرك الوطني، السبت، قائمة الطرق المقطوعة عبر الولايات بسبب ارتفاع منسوب المياه عقب التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “طريقي” أن التقلبات الجوية الأخيرة تسببت في قطع هذه الطرقات:

1- ولاية الجلفة:

– الطريق الوطني رقم 01 ب على مستوى منطقة بن حامد بلدية تاعطميت.

– الطريق الوطني رقم 01 على مستوى منطقة كاف الباز بلدية الإدريسية.

– الطريق الوطني رقم 01 أ على مستوى منطقة واد الميت بلدية حاسي بحبح.

– الطريق الوطني رقم 46 على مستوى منطقة فريطيسة بلدية الشارف.

– الطريق الوطني رقم 89 على مستوى بلدية سلمانة.

– الطريق الوطني رقم 146 على مستوى منطقة واد قيقع بلدية عين معبد.

2- ولاية أولاد جلال:

– الطريق الولائي رقم 60ب على مستوى منطقة واد جدي بلدية راس الميعاد.

3- ولاية الأغواط:

– الطريق الولائي رقم 122 على مستوى  بلدية سيدي ساعد .

4- ولاية المسيلة:

– الطريق الوطني رقم 08 على مستوى منطقة واد بن عنقة بلدية سيدي عيسى.

– الطريق الوطني رقم 45 على مستوى بلدية المعاريف

– الطريق الولائي رقم 06 على مستوى جسر واد حشلاف بلدية قلتة بن زوح.

– الطريق الولائي رقم 18 على مستوى بلدية بوطي سايح .

– الطريق الولائي رقم 05 على مستوى بلدية ولتام .

