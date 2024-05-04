تقليد مصطفى بيراف ميدالية الوسام الوطني لدولة مالي

خلال حفل نظم بسفارتها بالجزائر

تم تقليد رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، الجزائري مصطفى بيراف بميدالية “فارس الوسام الوطني لمالي” خلال حفل نظم بسفارة مالي بالجزائر. وتسلم براف الميدالية من سفير دولة مالي بالجزائر، ماهامان آمادو مايقا، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وصرح سفير مالي قائلا: “إنه لشرف كبير أن أسلم ميدالية فارس الوسام الوطني لمالي، وهو تكريم يأتي في وقت ينخرط فيه مصطفى بيراف في سلسلة إصلاحات في عدد من الورشات الهادفة إلى إعطاء نفس جديد للرياضة والأولمبياد في إفريقيا”، مشيرا أيضا إلى أن هذا التكريم يشكل رمزا لأواصر الصداقة التي تربط الجزائر ومالي وهما بلدان شقيقان وجاران بروابط التاريخ والجغرافيا”.

بهذه المناسبة، قدم السفير كل الشكر، باسم الحكومة والشعب الماليين للدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “للجهود الكبيرة المبذولة لصالح الشباب الجزائري والإفريقي”.

من جهته، عبر براف عن امتنانه لرئيس المرحلة الانتقالية المالية على هذا التكريم، متمنيا أن يساهم في تقوية الروابط بين البلدين، وأن يكون الشباب الإفريقي متحدا ومتوجها نحو الرقي والعصرنة وأن يتم تحقيق خطوات كثيرة”. ويعتبر الوسام الوطني لمالي، وساما شرفيا يكافئ الاستحقاقات الاستثنائية والوفاء المتواصل لأداء خدمات لصالح الأمة”.