-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
خلال حفل نظم بسفارتها بالجزائر

تقليد مصطفى بيراف ميدالية الوسام الوطني لدولة مالي

ع. ع
  • 484
  • 0
تقليد مصطفى بيراف ميدالية الوسام الوطني لدولة مالي

تم تقليد رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، الجزائري مصطفى بيراف بميدالية “فارس الوسام الوطني لمالي” خلال حفل نظم بسفارة مالي بالجزائر. وتسلم براف الميدالية من سفير دولة مالي بالجزائر، ماهامان آمادو مايقا، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وصرح سفير مالي قائلا: “إنه لشرف كبير أن أسلم ميدالية فارس الوسام الوطني لمالي، وهو تكريم يأتي في وقت ينخرط فيه مصطفى بيراف في سلسلة إصلاحات في عدد من الورشات الهادفة إلى إعطاء نفس جديد للرياضة والأولمبياد في إفريقيا”، مشيرا أيضا إلى أن هذا التكريم يشكل رمزا لأواصر الصداقة التي تربط الجزائر ومالي وهما بلدان شقيقان وجاران بروابط التاريخ والجغرافيا”.

بهذه المناسبة، قدم السفير كل الشكر، باسم الحكومة والشعب الماليين للدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “للجهود الكبيرة المبذولة لصالح الشباب الجزائري والإفريقي”.

من جهته، عبر براف عن امتنانه لرئيس المرحلة الانتقالية المالية على هذا التكريم، متمنيا أن يساهم في تقوية الروابط بين البلدين، وأن يكون الشباب الإفريقي متحدا ومتوجها نحو الرقي والعصرنة وأن يتم تحقيق خطوات كثيرة”. ويعتبر الوسام الوطني لمالي، وساما شرفيا يكافئ الاستحقاقات الاستثنائية والوفاء المتواصل لأداء خدمات لصالح الأمة”.

مقالات ذات صلة
هؤلاء هم صحافيو الزمن الجميل الذين رافقوا جيل الثمانينيات

هؤلاء هم صحافيو الزمن الجميل الذين رافقوا جيل الثمانينيات

بعد نهيق أبواق “المخزن”.. المحكمة الرّياضية الدولية تُوضّح

بعد نهيق أبواق “المخزن”.. المحكمة الرّياضية الدولية تُوضّح

هذا ما قاله بوقرة قبل المباراة الفاصلة لضمان البقاء في الدوري القطري

هذا ما قاله بوقرة قبل المباراة الفاصلة لضمان البقاء في الدوري القطري

الوكالة العالمية للمنشطات تفرض عقوبات على تونس

الوكالة العالمية للمنشطات تفرض عقوبات على تونس

الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف البنين

الجزائري ياسين حمزة يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف البنين

بيتكوفيتش من معاينة البطولة إلى التفكير في غينيا وأوغندا

بيتكوفيتش من معاينة البطولة إلى التفكير في غينيا وأوغندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد