-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

تقليص أيام العمل في نيجيريا بسبب ارتفاع أسعار الوقود

الشروق أونلاين
  • 32
  • 0
تقليص أيام العمل في نيجيريا بسبب ارتفاع أسعار الوقود
أرشيف
نيجيريا

أعلنت ولايتان في نيجيريا يوم الخميس عن قرار بتقليص أيام العمل لموظفي القطاع العام، بعد ارتفاع تكاليف النقل بسبب زيادة أسعار المحروقات.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بولايتي إيدو وكوارة، جنوب غرب ووسط البلاد، حيث سيعمل الموظفون  ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو نهاية ماي الماضي، عن إلغاء دعم الدولة للمحروقات، ما نجم عنه ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود ومواد استهلاكية أخرى.

وتنتج نيجيريا نحو 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط، وهي أحد أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” منذ العام 1971.

مقالات ذات صلة
وجدوا ترحيبا حارا.. جنود صهاينة يشاركون في مناورات بالمغرب

وجدوا ترحيبا حارا.. جنود صهاينة يشاركون في مناورات بالمغرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا في الثانية من العمر

الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا في الثانية من العمر

هل ستعتقل جنوب إفريقيا بوتين؟

هل ستعتقل جنوب إفريقيا بوتين؟

اجتماع رفيع المستوى بين الجامعة العربية ومجلس الأمن

اجتماع رفيع المستوى بين الجامعة العربية ومجلس الأمن

هل سيبلغ النفط 100 دولار في السداسي الثاني لـ 2023؟

هل سيبلغ النفط 100 دولار في السداسي الثاني لـ 2023؟

تفجير سد كاخوفكا الأوكراني :  الحرب تأخذ أبعادا جديدة (فيديو)

تفجير سد كاخوفكا الأوكراني :  الحرب تأخذ أبعادا جديدة (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد