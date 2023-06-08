تقليص أيام العمل في نيجيريا بسبب ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت ولايتان في نيجيريا يوم الخميس عن قرار بتقليص أيام العمل لموظفي القطاع العام، بعد ارتفاع تكاليف النقل بسبب زيادة أسعار المحروقات.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بولايتي إيدو وكوارة، جنوب غرب ووسط البلاد، حيث سيعمل الموظفون ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو نهاية ماي الماضي، عن إلغاء دعم الدولة للمحروقات، ما نجم عنه ارتفاع ملحوظ في أسعار الوقود ومواد استهلاكية أخرى.

وتنتج نيجيريا نحو 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط، وهي أحد أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” منذ العام 1971.