تقليص الحجم الساعي لفائدة أساتذة العربية في التعليم الابتدائي

بعد إسناد تأطير الرياضة المدرسية لخرّيجي التربية البدنية

اعتبر وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن إسناد تأطير الرياضة المدرسية في المدارس الابتدائية، لأساتذة جدد من حاملي الشهادات الجامعية في التخصّص، سيسمح بتقليص الحجم الساعي لأساتذة اللغة العربية بعد إعفائهم من هذه المهمة.

جاء ذلك في ندوة وطنية ترأسها الوزير بلعابد يوم الثلاثاء، لتقديم التعليمات الخاصة بتجسيد قرار رئيس الجمهورية بتوظيف 12 ألف أستاذ لتأطير الرياضة المدرسية في التعليم الابتدائي.

وأكد الوزير بالمناسبة، أن توظيف 12 ألفا من خريجي الجامعات الجزائرية المتخصّصين في التربية البدنية والرياضية، سيضاف إلى المجهودات التي تبذلها الدولة للحدّ من البطالة.

كما أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء “خطوة هامة في مسار ترقية المدرسة الجزائرية إلى مصاف المنظومات التربوية المتقدمة. بتجسيدها لتوصيات الميثاق الدولي للتربية البدنية لليونيسكو”.

“فالمادة الرابعة من هذا الميثاق، تنص على أن دروس التربية البدنية ينبغي أن يقدّمها معلّمون مؤهلون في التربية البدنية في جميع المراحل التعليمية”.

وسيكون الإجراء أيضا “بمثابة دعم للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. كون التأطير المتخصص يمتلك الكفاءات والمهارات التي تسمح له بتكييف النشاطات الرياضية لفائدة هذه الفئة من التلاميذ”، يوضح بلعابد.