تقليص الحجم الساعي للتربية الإسلامية.. وزير التربية يوضح

نفى وزير التربية الوطنية، الأربعاء، تقليص الحجم الساعي لمادة التربية الإسلامية مبددا كل الاشاعات التي تم تداولها حول الموضوع.

وجاء تصريح الوزير خلال لقاء جمعه برئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، للحديث حول انشغالات القطاع وأخذ توضيحات حول بعض القضايا المطروحة، أهمها “تقليص الحجم الساعي في مادة التربية الاسلامية”.

وفي هذا الصدد، “نفى الوزير قضية تقليص الحجم الساعي لمادة التربية الإسلامية، وبدد كل الإشاعات، مشيرا إلى أن قطاعه يولي أهمية كبيرة لهذه المادة، بحيث تعد المادة الوحيدة التي عين لها مفتشا مركزيا لمتابعتها”، حسبما أفاد به بيان للوزارة الوصية.

تخصص العلوم الإسلامية يجر أيمن بن عبد الرحمان إلى البرلمان

وجه نائب في المجلس الشعبي الوطني سؤالا إلى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان حول قضية توظيف حاملي الشهادات في تخصص العلوم الإسلامية.

وتساءل النائب يوسف عجيسة (عن حركة مجتمع السلم)، عن سبب عدم اسناد تدريس مادة العلوم الإسلامية حصرا لأهل الإختصاص في الطور المتوسط، وكذا عن إعادة الإعتبار لشعبة العلوم الإسلامية كشعبة مستقلة.

وفي هذا الصدد، استفسر النائب الوزير الأول حول تاريخ فتح مسابقات التوظيف في الطورين المتوسط والثانوي لسد الفراغ في العلوم الإسلامية.