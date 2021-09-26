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الجزائر

تقليص الحجم الساعي للعلوم الاسلامية.. جمعية العلماء تطالب بتفسيرات

الشروق أونلاين
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تقليص الحجم الساعي للعلوم الاسلامية.. جمعية العلماء تطالب بتفسيرات

طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتفسيرات بخصوص تخفيض الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية خلال الموسم الدراسي الجديد.

وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” تساءلت جمعية العلماء عن سبب تخفيض الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية مطالبة بتقديم تفسيرات.

وكانت وزارة التربية قد سمحت، بتقليص الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية، الذي يقارب أو يفوق 30 ساعة تدريس في الأسبوع، وهو ما يخالف القانون المنظم للجماعة التربوية للطور الثانوي الذي ينص على تدريس 18 ساعة في الأسبوع كأقصى تقدير.

وخلال الأيام الماضية تم تداول معلومات حول تعليمات  قدمت لمديري المؤسسات التربوية في مرحلة التعليم الثانوي، تتضمن الترتيبات التنظيمية الجديدة للحجم الساعي الأسبوعي المقترح في مادة العلوم الإسلامية للسنة الدراسية 2021/2022، داعية إلى احتساب ساعة واحدة فقط لجميع الشعب في مستوى الأولى وكذلك الثانية ثانوي.

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