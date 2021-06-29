تقليص عطلة عمال قطاع الصحة إلى أسبوعين..الوزارة توضح!

فندت وزارة الصحة، المعلومات التي نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها بعض الصحف بخصوص تقليص العطلة السنوي لعمال القطاع الى أسبوعين.

وجاء في بيان الوزارة الثلاثاء، “على اثر ما نشرته بعض الصحف الوطنية و تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تقليص العطلة السنوية لمهنيي الصحة إلى أسبوعين على أقصى تقدير، تحرص وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على تفنيد هذا الخبر الذي ليس له أي أساس من الصحة”.

وتابع البيان “وتؤكد الوزارة على أن العطلة السنوية حق مشروع يكفله القانون، كما أنها لم توجه أي مراسلة أو تعليمة بهذا الخصوص”.