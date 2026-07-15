تقليص عقوبة أمين توغاي إلى أربعة أشهر

عودته ستكون في سبتمبر

تلقى نادي الترجي الرياضي التونسي والمنتخب الجزائري أنباءً سارة، بعد صدور قرار رسمي يقضي بتقليص عقوبة المدافع الدولي الجزائري، محمد أمين توغاي، إلى 4 أشهر فقط، بصفة رجعية تسري بداية من تاريخ ديربي العاصمة التونسية الأخير أمام النادي الإفريقي.

وبموجب هذا القرار الجديد، سيكون المدافع الجزائري الصلب مؤهلاً للعودة رسمياً إلى الملاعب والمشاركة في المنافسات الرسمية ابتداءً من شهر سبتمبر القادم. ويمثل هذا القرار جرعة أوكسجين حقيقية للخط الخلفي لنادي “باب سويقة” مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، خاصة في ظل الاستحقاقات المحلية والقارية الثقيلة التي تنتظر الترجي.

على الصعيد الدولي، تنفس الطاقم الفني للمنتخب الجزائري الصعداء بهذا الحكم، حيث يمثل توغاي أحد الركائز الدفاعية الهامة في تشكيلة “الخضر”. وستتيح عودته السريعة في سبتمبر تدعيم الدفاع الجزائري في وقت حساس يبحث فيه المنتخب عن الاستقرار وإعادة البناء بعد صدمة المونديال الأخير.

يُذكر أن الإدارة القانونية للترجي بذلت جهوداً كبيرة لنقض العقوبة القاسية التي فُرضت على اللاعب عقب أحداث الديربي، لينتهي الملف بقرار التقليص الذي يضمن لتوغاي عدم الغياب طويلاً عن أجواء المنافسة واكتفاءه بفترة العقوبة المنقضية جزء كبير منها خلال الصيف.