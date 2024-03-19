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رياضة

تقليص عقوبة يوسف بلايلي

عمر سلامي
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تقليص عقوبة يوسف بلايلي
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يوسف بلايلي

قلّصت لجنة الطعون التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، عقوبة لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، عقب الطعن الذي تقدمت به إدارة “العميد”.

وحسب الصفحة الرسمية لنادي مولودية الجزائر على منصة “إكس”، فإن لجنة الطعون قلصت العقوبة إلى 3 لقاءات.

وعوقب بلايلي في القرار الأول بأربعة لقاءات نافذة، بسبب تهجمه على الحكم في لقاء وفاق سطيف، وسلوكه تجاه أنصار الوفاق.

وستكون مباراة نجم بن عكنون ومولودية الجزائر آخر لقاء يغيب عنه بلايلي بسبب العقوبة المسلطة عليه.

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