تقليص عقوبة يوسف بلايلي
قلّصت لجنة الطعون التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، عقوبة لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، عقب الطعن الذي تقدمت به إدارة “العميد”.
وحسب الصفحة الرسمية لنادي مولودية الجزائر على منصة “إكس”، فإن لجنة الطعون قلصت العقوبة إلى 3 لقاءات.
وعوقب بلايلي في القرار الأول بأربعة لقاءات نافذة، بسبب تهجمه على الحكم في لقاء وفاق سطيف، وسلوكه تجاه أنصار الوفاق.
وستكون مباراة نجم بن عكنون ومولودية الجزائر آخر لقاء يغيب عنه بلايلي بسبب العقوبة المسلطة عليه.
قلّصت لجنة الطعون التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” عقوبة لاعبنا يوسف بلايلي لثلاث لقاءات، بعد أن كان القرار الأول يتضمن عقوبة أربع لقاءات نافذة، وهذا عقب الطعن المُقدم من طرف إدارتنا، وبهذا ستكون مباراة نجم بن عكنون آخر لقاء يغيب عنه يوسف.#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 🟢🔴 pic.twitter.com/PxAoKM4qwR
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) March 18, 2024