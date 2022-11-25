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الجزائر

تقليص مدة التكوين لأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد

خ.م
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تقليص مدة التكوين لأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجمعة في بيان لها، عن تقليص وبصفة ”استثنائية ” بعنوان سنة 2022 مدة التكوين لفائدة أساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادات والمستويات التعليمية المطلوبة.

وأوضح المصدر أنه وفي إطار تجسيد الرخصة الصادرة عن مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المتضمنة الإعفاء من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للترقية في رتبتي إمام مدرس وأستاذ التعليم القرآني لفائدة أساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد الذين “تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادات والمستويات التعليمية المطلوبة”، قررت ذات المصالح وبـ”صفة استثنائية تقليص مدة تكوينهم بعنوان سنة 2022”.

وشمل القرار–حسب البيان– بالنسبة للترقية على أساس الشهادة للالتحاق برتبة إمام مدرس، “تقليص مدة التكوين بالنسبة لأساتذة التعليم القرآني من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، مع تقليص مدة التكوين بالنسبة للقيمين والمؤذنين من ثلاث سنوات إلى سنتين”.

وبالنسبة للترقية على أساس الشهادة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني تم “تقليص مدة التكوين بالنسبة للقيمين والمؤذنين من سنتين إلى سنة واحدة”، يضيف نفس المصدر.

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