تقليص مدونة الأدوات المدرسية للتخفيف المالي

ضمن إجراءات وزارة التربية للموسم القادم

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن مدونة الأدوات المدرسية للسنة الدراسية المقبلة، إذ تم توجيه توصيات للأولياء من أجل مراقبة محتوى محافظ أبنائهم بشكل يومي، بالالتزام بجدول التوقيت الأسبوعي، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بتخفيف وزن المحفظة.

ووجهت مصالح الوزارة المختصة تعليمات لمديريها التنفيذيين تحثهم من خلالها على أهمية تبليغ الأولياء عن طريق رؤساء المؤسسات التربوية، بضرورة مراقبة محتوى محافظ أبنائهم بشكل يومي قبل كل ذهاب إلى المدرسة، والتأكد من خلوها من أشياء أو أغراض غير لازمة بداخلها، وكذا التأكد أن الكتب الموجودة في المحفظة هي التي تستعمل في الصبيحة أو الأمسية حسب جدول التوقيت الأسبوعي، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بتخفيف ثقل المحفظة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أوصى بأهمية المحافظة على صحة وسلامة التلاميذ.

وكمثال على ذلك، يلزم نموذج لمدونة أدوات مدرسية للسنة الثالثة ابتدائي، تحوز “الشروق” نسخة منه، الأولياء بضرورة التقيد بفحواها، من خلال الاكتفاء باقتناء كراريس من 64 صفحة وكراريس أعمال تطبيقية من الحجم الصغير، بالإضافة إلى اقتناء لوحة، ممسحة، مقلمة، سيالتين زرقاء وخضراء، قلم رصاص، مبراة، ممحاة، علبة بـ6 أقلام ملونة، مسطرة وكوس.

وفي نفس السياق، قرر مديرو مؤسسات تربوية بشكل مبدئي، المبادرة بإعادة النظر كليا في الأدوات المدرسية، من خلال التقليص في القائمة بشكل كبير، وتبليغ الأساتذة أنه سيتم تخصيص كراس مشترك واحد للقسم “المادة” وللأنشطة، وذلك بغية تخفيف العبء المالي عن الأولياء ومن ثم المساهمة في المحافظة على القدرة الشرائية.

ويذكر أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قد أدخل إصلاحات جزئية على كتب الأولى والثانية والثالثة ابتدائي، من خلال دمج كتاب مادة اللغة العربية مع كتاب الأنشطة للغة في كتاب واحد، ونفس الشيء بالنسبة لكتاب مادة الرياضيات الذي سيدمج أيضا مع كتاب الأنشطة. في حين تم إصلاح كتاب التاريخ للسنة الثالثة ابتدائي بشكل جذري وهي التعديلات التي ستدخل حيز التطبيق بداية من الموسم الدراسي المقبل.