تقليل السكر في المشروبات.. الحكومة تضع مهلة للمنتجين

منحت الحكومة منتجي المشروبات مهلة إلى غاية نوفمبر القادم للتقليل من نسبة السكر في منتجاتهم واسعة الاستهلاك.

ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك (صناعة-فلاحة-تجارة و صحة) المتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضار وقد أعطى التنظيم لللمنتجين في هذا المجال مدة سنة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للامتثال لأحكامه أي الى غاية 15 جوان القادم بالنسبة للقرار الأول و الى غاية 13 نوفمبر القادم بالنسبة للقرار الثاني المتعلق بتقليل السكر.

وينص هذا الأخير على ألا تتجاوز نسبة السكر الكلي 105 غرام فـي اللتر فـي المشروبات موضوع هذا القرار, باستثناء المشروبات السكرية”.

وأكد منتجو المشروبات لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة في طبعته الثانية استعدادهم لتقليل السكر في المشروبات لكنهم ربطوا نجاح هذا الاجراء بإطلاق حملة توعوية واسعى لفائدة المستهلك لـ “اقناعه” بمخاطر السكر على صحته و ضرورة التقليل منه تفاديا للأمراض خاصة و أن المستهلك الجزائري اعتاد طويلا استهلاك منتجات بنسبة عالية من السكر المضاف مما يجعل تغيير ثقافته الاستهلاكية ليست بالأمر الهين.

كما أكد هؤلاء المنتجون على ضرورة أن يتم تقليل السكر في المشروبات من طرف جميع المتعاملين دون استثناء كي لا يتم العزوف عن المنتجات التي تقل فيها نسبة السكر بفعل احترام منتجيها للمعايير الجديدة و توجه المستهلكين بالمقابل للبحث عن المنتجات التي تحافظ على “الحلاوة” التي تعودوا عليها فيما طالب البعض بـ “التدرج” في تقليل السكر حتى لا يلاحظ المستهلك الفرق بشكل مفاجيء.

وفي هذا السياق دعا رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، إلى عقد اجتماع تقني بين الوزارة الوصية والمنتجين من أجل ايجاد الأرضية المواتية لتطبيق القرارين على أحسن شكل.

وتحصي الجزائر حاليا قرابة 3 ملايين مريض سكري وهو الرقم الذي قد يرتفع الى 5 ملايين مصاب في بضع سنواتي حسب معطيات رسمية.

وحسب المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه فإن معدل استهلاك الفرد الجزائري من السكر يقدر بـ42 كغ/سنة في الجزائر مقابل معدل عالمي في حدود 23 كغ/سنة بينما تنصح المنظمة العالمية للصحة بألا يتجاوز استهلاك السكر 10 كغ/فرد/سنة.

وثمن مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك الاجراءات المتخذة في سبيل الحد من الاستعمال المفرط للسكر في الصناعة الغذائية مستنكرا “وجود علامات مشروبات غازية عالمية تنشط في السوق الجزائري و تستعمل نسبة سكر تصل الى 160 و180 غرام في اللتر الواحد، وهي نسب جنونية تضر بصحة المستهلك”.